„Wie grausam!“: Frau schminkt sich vor Kamera für 100 Euro ab – Freund macht direkt Schluss

Ungeschminkt und wieder single

Weil sie sich vor ihm abschminkt hatte, trennte sich ein Mann offenbar auf Anhieb von seiner Freundin.

Nachdem seine Freundin sich abgeschminkt hatte, trennte sich offenbar ein Mann augenblicklich von ihr. Gefilmt wurde das ganze von einer Influencerin, die das Video auf Facebook teilte.

Mexiko – Ein Pärchen spaziert Arm in Arm durch ein Einkaufszentrum in Mexiko, als es kurzerhand von Influencerin Lupita Anaya angesprochen wird. Die stark geschminkte junge Frau wird gefragt, ob sie bereit ist, sich für ein Video abzuschminken. Dafür bietet ihr Lupita Anaya 2000 Mexikanische Pesos (umgerechnet rund 98 Euro) an. Das Video teilt die Influencerin schließlich auf Facebook.

Frau schminkt sich für 2000 Pesos ab: „Bist du sicher, dass du mich ohne Make-up sehen willst?“

Die Frau nimmt den Deal an und greift nach den Abschminktüchern, die ihr die Influencerin anbietet. Bevor sie anfängt sich abzuschminken, fragt sie noch einmal bei ihrem Freund nach: „Bist du sicher, dass du mich ohne Make-up sehen willst?“. Er stimmt dem zu. Während die Frau Stück für Stück ihr Make-up entfernt, beobachtet ihr Freund Christian sie mit kritischem Blick. Das Paar sei seit zwei Wochen zusammen, doch er habe sie noch nie zuvor ungeschminkt gesehen, verrät die junge Frau.

Das ungeschminkte Gesicht seiner Freundin, hat Christian offenbar so sehr schockiert, dass er unauffällig verschwindet und seine Freundin alleine stehen lässt. Bis zum Ende des Videos ist er auch nicht mehr auffindbar. Fassungslos bemerkt die junge Frau, dass ihr Freund plötzlich nicht mehr neben ihr steht, als sie fertig ist, sich abzuschminken. „Hat er mich verlassen, weil ich mich abgeschminkt habe?“, fragt sie ungläubig und resümiert enttäuscht, „Herausforderung abgeschlossen und wieder single“.

Mann flüchtet vor ungeschminkter Freundin – Facebook-User reagieren empört

Im Kommentarbereich des Videos sammeln sich unzählige Kommentare von Facebook-Nutzern, die empört auf das Verhalten des Mannes reagieren. „Wie grausam! Sie sah sehr hübsch aus, ohne Make-up!“, kommentiert eine Userin. Eine andere schreibt: „Gott sei Dank, dass sie sich genau dann abgeschminkt hat! Sie hat nicht nur Geld verdient, sondern ist auch diesen miesen Mann losgeworden, der sich nur für ihr Äußeres interessiert hat“. Und auch eine weitere Nutzerin stimmt dem zu. Sie kommentiert: „Sie ist ungeschminkt so hübsch, dieser Mann ist es nicht wert!“

Einige User sind sich sicher, dass der Mann etwas zu verheimlichen hatte. „Der Typ ist gegangen, weil sie ihn auf Video aufgenommen hat. Er war sehr nervös. Sicherlich ist er verheiratet und hatte Angst, weil er weiß, dass sie es veröffentlichen würden“, mutmaßen einige User in den Kommentaren. Andere User vermuten jedoch einen Fake hinter der Geschichte. „Ganz ehrlich, das ist doch sowas von gespielt“, lautet einer der Kommentare. Ob es sich hierbei um einen Fake handelt, lässt so nicht beweisen. Worin sich jedoch alle Facebook-User und auch Lupita Anaya einig sind, ist die abschließende Aussage, die die Influencerin postet: „Wir sind alle wunderschön, mit oder ohne Make-up“.

Zuletzt reagierten einige User verwundert über das TikTok-Video einer Frau, die ihr neues Tattoo zeigt. Dass sich hinter dem Motiv noch eine weitere, weniger bekannte Bedeutung versteckt, war der Frau vor dem Stechen wohl nicht klar. Sie präsentierte ihr neues Tattoo und erfuhr erst dann von der Bedeutung.