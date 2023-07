Massenschlägerei auf Fähre: Kapitän bleibt nur ein Ausweg, der am Ende niemandem hilft

Von: Andreas Knobloch

Auf einer Fähre kam es zu einer Massenschlägerei zwischen Passagieren, sodass der Kapitän nur den letzten Ausweg wählen konnte.

Dublin – Wer auf einem Schiff von Schlagseite spricht, ist meist der Seemannssprache mächtig und meint die seitliche Neigung. Doch auf einer Fähre von Irland nach Wales war die Schlagseite wohl eher mitten am Schiff, in der Hauptrolle die Passagiere. Ein paar Mal am Tag schippert die Fähre von Dublin nach Holyhead und wieder zurück. Mit dem schnellsten Schiff dauert das etwas über zwei Stunden, Zeit genug, sich die Köpfe einzuschlagen.

20 Minuten nach Fähren-Abfahrt: Schlägerei bricht aus - Kapitän nimmt einzigen Ausweg

Bereits nach 20 Minuten soll nach Medienberichten die Auseinandersetzung begonnen haben. Vier Passagiere sollen einen Mann attackiert haben, wie mehrere Medien, denen die Aufnahmen von SWNS vorliegen, berichten. Selbst als Verantwortliche dazwischengehen, kommt es immer wieder zu aggressiven Aufeinandertreffen. In einem Statement, das beispielsweise der New York Post oder Belfast Live vorliegt, bestätigt der Veranstalter Irish Ferries den Zwischenfall.

„Wir können bestätigen, dass es einen Zwischenfall an Board der 13.50-Fähre von Dublin nach Holyhead gab. Da Irish Ferries die höchste Priorität der Sicherheit gibt, wurde zurück zum Ausgangshafen gesegelt und die Polizei kümmerte sich um die Beteiligten. Die Fahrt konnte um 15.52 Uhr wieder aufgenommen werden“.

Grund für Fähren-Schlägerei noch nicht bekannt – Vorfall fand am 8. Juli statt

Die Leidtragenden darunter? Alle anderen Passagiere, die sich erst das Grauen mit anschauen musste, dann wieder zurückfuhren und somit nicht zur gewünschten Zeit am Zielort ankamen. Natürlich blieb dem Kapitän keine andere Wahl, doch das Zurücksegeln half so gut wie niemanden. Auch nicht den Schlägern, die von der Polizei empfangen wurden. Einen Grund für die Auseinandersetzung wurde noch nicht genannt. Der Vorfall spielte sich am 8. Juli ab.

Ein noch schlimmerer Vorfall ereignete sich vor kurzer Zeit auf einer Fähre in der Ostsee, als eine Mutter und ein Kind im Meer landeten. Das erst als Unfall verbreitete Unglück wurde später als grausame Tat publik. (ank)