„Bewundernswertes Durchhaltevermögen“: Fahrschüler braucht 60 Anläufe für den Führerschein-Test

Von: Robin Dittrich

Führerscheinprüfungen sind für viele Menschen reine Nervensache. Ein Fahrschüler rasselte gleich 59 Mal durch, bis er den Führerschein in den Händen hielt.

Redditch – Laut TÜV-Verband wurden 3,6 theoretische und praktische Prüfungen im Jahr 2022 absolviert. Allerdings fallen auch immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung – bei einigen dauert es besonders lange.

Fahrschülerin rasselt 59 Mal durch die theoretische Führerscheinprüfung

Wie der TÜV-Verband angab, wurden im vergangenen Jahr 39 Prozent der theoretischen Prüfungen für alle Fahrerlaubnisklassen in Deutschland nicht bestanden. Im Vergleich dazu waren es 2013 nur 29 Prozent. Damit fielen mehr Fahrschüler durch die theoretische Prüfung, als durch die praktische Prüfung. Die Fahrprüfungen setzten 37 Prozent der Fahrschüler in den Sand; genau so viele wie vor zehn Jahren. Auch in anderen Ländern Europas scheint die Führerscheinprüfung für viele eine Herausforderung.

Immer mehr Fahrschüler fallen durch die theoretische Führerscheinprüfung: 37 Prozent waren es 2022 in Deutschland. Ein angehender Autofahrer scheiterte indes an der Theorie; und zwar 59 Mal. © Imago

In England fiel eine Fahrschülerin 59-mal durch die theoretische Führerscheinprüfung. Namentlich wird der beharrliche Autofahrer in spe nicht genannt. Sicher ist dagegen, dass er in der Stadt Redditch bei Birmingham über 1600 Euro an Prüfungsgebühren zahlen musste – eine theoretische Führerscheinprüfung kostet dort rund 27 Euro. „Es besteht kein Zweifel daran, dass es ein schwieriger Test ist“, sagte die Leiterin der Fahrschulen des Autofahrerverbands AA, Camilla Benitez, gegenüber BBC. Der Fahrschüler habe sie mit einem „bewundernswertes Durchhaltevermögen“ beeindruckt.

In England fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung

Die Leiterin der Fahrschulen gab an, dass wohl viele Fahrschüler „die Theorieprüfung unterschätzen.“ In England sieht die theoretische Prüfung ähnlich aus wie in Deutschland: Von 50 Fragen müssen 43 korrekte Antworten gegeben werden. Daraufhin folgt ein Videotest, in dem die Fahrschüler 14 Verkehrssituationen gezeigt bekommen, die sie einschätzen sowie mögliche Gefahren erkennen müssen. In Deutschland sind es 30 Fragen, von denen 20 richtig beantwortet werden müssen.

Der 60-fache Prüfling dürfte sich gleich doppelt über seine vielen Fehlversuche geärgert haben: In England dürfen Fahranfänger erst praktischen Unterricht nehmen, wenn sie die theoretische Prüfung bestanden haben. In England fallen noch mehr Fahrschüler durch die Prüfungen als in Deutschland. Nur 44 Prozent der Fahrschüler schafften die theoretische Prüfung im ersten Versuch, 2008 waren es noch 65 Prozent. Auch andere Fahrschüler fielen in England laut der Angaben mindestens 50 Mal durch. In Deutschland wird sogar über den Führerschein ab 16 Jahren diskutiert. (rd mit dpa)