Twitter nur mit Stift und Papier? User zieht Vergleich wegen hitziger Debatte auf Fahrstuhl-Aushang

Von: Marcus Giebel

Twitter-Diskussion auf einem Zettel-Aushang: Die Nachricht zum ohne Schlüssel funktionierenden Lift wird eifrig diskutiert. © Twitter/@derfleck

Diskussionen auf Twitter können schnell mal aus dem Ruder laufen. Doch auch Zettel-Aushänge sind vor hitzigen Debatten nicht gefeit. Ein Beispiel verbreitete nun ein User nicht zufällig auf Twitter.

München - Für schnelle und kurzfristig angesetzte Diskussionen gibt es längst diverse Plattformen zum Austausch. Da wären Chat-Optionen wie WhatsApp, Facebook und Co., aber auch Twitter, wo sich Inhalte und Meinungen rasch verbreiten lassen. Gerade nach der Übernahme von Multi-Milliardär Elon Musk wenden sich aber immer mehr Nutzer vom beliebten Messenger-Dienst ab.

Und entdecken stattdessen womöglich eine altmodische Art, um sich mitzuteilen, wieder. Die gute und immer nützliche Zettel-Botschaft. Ob in diesem Fall auch Frust auf die Entwicklung bei Twitter Auslöser für die handschriftliche Form der Kommunikation war, sei mal dahingestellt. Aber bei der erst später über den Zwitscher-Dienst verbreiteten Nachricht bot sich der Zettel-Aushang sowieso an, denn so hat jeder Adressat den Hinweis im entscheidenden Moment vor Augen.

Diskussion wie bei Twitter: Nachricht zur Nutzung des Aufzugs sorgt für hitzige Debatte

Nämlich, wenn er oder sie die Treppe links liegen lässt, um sich per Automatik über eine oder mehrere Etagen nach oben oder unten transportieren zu lassen: im Fahrstuhl. In diesem Moment fällt dann der mit vier Tesastreifen befestigte Aushang, der die wichtige Botschaft verbreitet, ins Auge: „Der Aufzug funktioniert vorübergehend ohne Schlüssel.“ Unterzeichnet ist das Ganze von der Firma Heißenberger.

Diese Änderung löst bei den Adressaten, wahrscheinlich den Anwohnern eines Mehrparteienhauses, völlig unterschiedliche Reaktionen aus. Und die werden ebenfalls auf dem Stück Papier geteilt - dort, wo eben noch Platz ist. So ist dort auch die Nachfrage zu lesen: „Wieso??“ Samt Antwort - mutmaßlich nicht von Heißenberger selbst: „Denk nach, Paket-Lieferanten!“

Jemand schrieb einfach nur: „Endlich, danke!“ Ähnlich ist auch diese Reaktion zu verstehen: „Lasst immer ohne - ist unnötig!!!“ Darauf folgt noch der Hinweis: „Weil das Schloss kaputt ist.“ Ob die Bitten erhört werden? Klar wird angesichts der hitzigen Debatte auf jeden Fall: Es kann nicht allen recht gemacht werden.

Twitter und die Diskussionsform: User vergleicht „Lesbarkeit von Threads und Ton“ auf Aushang

Den Weg ins Internet fand diese indirekt geführte Diskussion dank eines Users, der den vollgeschriebenen Zettel ablichtete und bei Twitter veröffentlichte. Weil er beim Anblick an Debatten auf dem Social-Media-Kanal denken musste.

„Wer braucht schon Twitter, wenn man Diskussionen mit Fremden auch über Zettel im Lift führen kann?“, fragt der User und kommentiert darunter: „Die Lesbarkeit von Threads und der Ton sind auch nicht wirklich anders.“

Ob Musk da zustimmen würde? (mg)

