Kaufland-Panne: Kundin packt Halloween-Deko aus – und möchte dann ein „N“ kaufen

Von: Christoph Gschoßmann

Da fehlt doch etwas? Eine Kaufland-Kundin bekam eine unvollständige Halloween-Deko. © Facebook/ClaudiaKowalskiPhoenix

Halloween steht vor der Tür - Zeit für ausgehöhlte Kürbisse, Verkleidungen und natürlich jede Menge schaurige Deko. Bei Kaufland kam es zu einem Fail.

München - Es ist doch immer das Gleiche: Kaum steht ein Feiertag vor der Tür, vollzieht sich im Supermarkt eine zauberhafte Wandlung. Gefühlt passiert das immer früher: Anfang November gibt es Weihnachts-Deko und kaum ist der Winter vorbei, begrüßen einen überall Osterhasen. Oder eben, wenn es auf den Herbst zugeht: Da sieht man überall nur Kürbisse, Gespenster und andere Dinge, die man für die Halloween-Party braucht. Bei Kaufland allerdings wurde bei der Vorbereitung auf das schaurige Fest wohl am falschen Ende gespart.

Eine Facebook-Nutzerin schlug in dem Supermarkt zu, als sie eine Girlande zu Halloween sah. Die Buchstaben zerlaufen, als seien sie aus Wachs. Doch als sie das gute Stück schon einmal zuhause ausprobierte, und zwar offenbar lange vor dem Fest selbst, stellte sie fest, dass etwas ganz Bestimmtes fehlte. Ein ganzer Buchstabe nämlich.

„Hallo, liebes Kaufland-Team“, schreibt die Verbraucherin bei ihrem Post. „Ich würde gerne ein ‚N‘ kaufen“, sagt sie weiter und setzt einen Tränen lachenden Smiley hinzu. In ihrem Foto wird deutlich, was sie meint: Bei der Girlande fehlt tatsächlich das „N“ ganz am Ende des Wortes. So steht für ihre potenziellen Gäste nun zu lesen: „Hallowee“. Das Kaufen von Buchstaben ist natürlich eine Referenz auf die TV-Gameshow „Glücksrad“, bei der man Worte erraten muss.

Kaufland-Team reagiert auf Fail-Foto

Auch das Kaufland-Team postet etwas dazu. „Es sieht fast so aus, als hättest du das N schon gekauft, aber nicht bekommen. Liegen wir da richtig?“, schreibt die Marketingabteilung des Supermarkts, worauf die Kundin mit einem lachenden Emoji schreibt: „Es sieht ganz danach aus!“

Kaufland entschuldigt sich und will die Sache in der entsprechenden Filiale wieder in Ordnung bringen. Ob es ein genereller Produktionsfehler bei den Girlanden ist und noch andere Kunden in diesem Jahr „Hallowee“ feiern werden, ist nicht überliefert. (cg)

