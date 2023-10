Ozempic-Behandlung potenziell tödlich: Mehrere Österreicher erhielten Fake-Abnehmspritze

Von: Nadja Austel

Das Bundeskriminalamt in Österreich schlägt Alarm: Offenbar sind Fälschungen der Abnehmspritze „Ozempic“ im Umlauf – mit potenziell tödlichen Nebenwirkungen.

Wien – Zunächst hatte das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) von nur einem bekannten Fall berichtet: Einer 31-jährige Frau aus Salzburg hatte eine mutmaßliche Fälschung des Arzneimittels Ozempic von ihrem Arzt erhalten, um abzunehmen. Kurz darauf wurde sie mit schweren Nebenwirkungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut den Anwälten der jungen Frau hatte sie die Abnehm-Spritze von einem Salzburger Schönheitschirurgen erhalten.

Nun wurden in Österreich laut den Informationen der Behörden bereits mehrere dieser Fälle bekannt. Auch hier soll es bei der Anwendung von mutmaßlich gefälschten Ozempic-Spritzen zu gesundheitsgefährdenden Nebenwirkungen gekommen sein. Diese seien so gravierend, dass sie „ohne sofortige ärztliche Behandlung zum Tode“ hätten führen können, wie das Bundeskriminalamt in Wien mitteilte. Das Diabetes-Medikament ist derzeit als Schlankmacher extrem begehrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des BKA wurden die Ozempic-Fälschungen bei einem in Österreich ansässigen Arzt bezogen. (Foto: BKA) © BKA

Fake-Spritzen in Österreich: Abnehm-Versuch mit Ozempic könnte tödlich enden

Das BASG verwies nochmals darauf, dass das Medikament Ozempic ausschließlich über legale Bezugsquellen auf Rezept und über öffentliche Apotheken. In Österreich zählen dazu auch Ärzte ohne Hausapotheke. Das rezeptpflichtige Arzneimittel enthalte den Wirkstoff Semaglutid und sei für die Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes zugelassen.

Seit Kurzem wird die Spritze jedoch auch verstärkt als Abnehmmittel verwendet, wodurch es unter anderem zu einer begrenzten Verfügbarkeit des Medikamentes für Diabetiker gekommen sei. Diese Knappheit werde offenbar von kriminellen Organisationen ausgenutzt, um Fälschungen auf den Markt zu bringen, so die Angaben des BASG.

Ozempic-Fälschungen offenbar in Österreich im Umlauf – Lebensbedrohliche Folgen möglich

Durch mögliche Verunreinigungen und unbekannte Inhaltsstoffe könnten die Ozempic-Fälschungen schlimmstenfalls zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen führen. Die österreichischen Patienten, die nach der Anwendung der mutmaßlich gefälschten Ozempic-Spritzen im Krankenhaus behandelt werden mussten, litten laut BASG an schwerwiegende Nebenwirkung mit Unterzuckerung und Krampfanfällen. Dies sei ein Indiz dafür, dass in dem Produkt fälschlich Insulin anstelle des Wirkstoffs Semaglutid enthalten war.

Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BK) warnt das BASG daher eindringlich vor unseriösen Bezugsquellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand des BK wurde die offenbar gefälschte „Ozempic“-Charge von einem in Österreich ansässigen Arzt bezogen. In diesem Falle dürften die Fertigpens aus einer anderen Bezugsquelle als einer Apotheke stammen. Laut Bundeskriminalamt könnten noch Exemplare aus der betroffenen Charge im Umlauf sein, beziehungsweise durch andere Ärzte ebenfalls über einen unseriösen Weg bezogen worden sein.

Ozempic-Fälschungen erkennen: Bundeskriminalamt informiert

Laut Informationen Bundeskriminalamtes sind folgende mögliche Unterscheidungsmerkmale von Ozempic-Fälschungen gegenüber dem Originalprodukt bekannt:

Das Blau des gefälschten Fertigpens ist dunkler als beim Original.

Das Sicherfenster ist bei der Fälschung komplett durchsichtig, beim Original mit grauer Farbe umkleidet.

Der Dosis-Einstellring lässt sich bei der Fälschung ausfahren, was beim Original nicht möglich ist.

Die Beschriftung der beiliegenden Nadeln lautet beim Original „32G“, die der Fälschungen sind mit „31G“ beschriftet.

Quelle: BASG

Die betroffene 31-Jährige aus Salzburg ist laut ihren Anwälten nur leicht übergewichtig und keine Diabetikerin. Sie habe das Mittel Ozempic seit Jahresbeginn dreimal von einem Salzburger Arzt erhalten. Beim vierten Mal sei ihr offenbar eine gefälschte Version verkauft worden. Die junge Frau verbrachte glücklicherweise nur eine Nacht im Krankenhaus.

Doch „es hätte auch ganz anders ausgehen können, nämlich mit dem Tod“, so ihre Anwältin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Juristin stellte zivil- und strafrechtliche Schritte gegen den Arzt und seinen Lieferanten in Aussicht. Bei dem Lieferanten handle es sich nicht um eine Apotheke, sagte sie, ohne weitere Details zu nennen. (na/dpa)