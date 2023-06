Falcos Grab geschändet: Österreicher rasten aus – „Schämt euch!“

Von: Moritz Bletzinger

Vandalismus am Grab von Falco! Offenbar für eine PR-Aktion vergriff sich ein Sender an der Ruhestätte der Musik-Ikone. Ein Eklat in Österreich.

Wien – „An Respektlosigkeit nicht zu überbieten“, schimpft ein Instagram-User über die Aktion von „Crackhouse TV“. Der Sender hat sich doch tatsächlich am Grab von Falco vergangen. Und postete ein Foto von der Vandalismus-Attacke auch noch selbst im Internet.

Vandalismus am Grab von Falco: Sender kassiert Mega-Shitstorm für Instagram-Post

Am Donnerstag (5. Juni) wurde der Sticker an der Ruhestätte der österreichischen Musik-Ikone entdeckt. Der Sänger ruht seit dem 14. Februar 1998 auf dem Zentralfriedhof in Wien. Gestorben ist er am 6. Februar 1998 bei einem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik. Sein Grab ist eine Pilgerstätte für seine Fans.

Und jetzt klebt auf einmal ein Promo-Sticker auf dem Grabstein. Ein absolutes Unding, nicht nur aus Sicht von Falco-Fans. Der Aufschrei in Österreich ist groß. Oe24.at spricht vom „Kleber der Schande“, das Portal berichtete zuerst über den Vorfall.

Aufschrei in Österreich nach Schändung von Falcos Grab: „Schämt euch! Null Respekt, null Anstand“

Unter dem Post von „Crackhouse TV“ türmten sich die wütenden Kommentare. Zwar wurden die mittlerweile gelöscht und deaktiviert, aber oe24.at hat schon zuvor einige gesammelt.

„Schämt euch! Null Respekt, null Anstand, pietätlos hoch zehn.“

„In Grund und Boden schämen solltet ihr euch.“

„Wtf? Das ist eine Ruhestätte. Wie pietätlos? Entfernt das sofort wieder!“

Mittlerweile ist der Kleber auch wieder weg, teilten die Friedhöfe Wien mit. Ob der Sender seine Aktion selbst bereinigt, oder ein aufmerksamer Passant den Sticker abgekratzt hat, ist jetzt nicht mehr zu klären. Fest steht, dass sich „Crackhouse TV“ mit dem Falco-Post keinen Gefallen getan hat. Die Österreicher haben gezeigt: Man treibt kein Schindluder mit dem Grab einer National-Ikone. (moe)