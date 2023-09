Astronomische Preise, doch Hüttenwirt verteidigt sich: „Münchner fragen uns, warum wir so billig sind“

Von: Christoph Gschoßmann

Die Preise sind so steil wie die Felswände: In einer Hütte in Tirol braucht man einiges an Kleingeld. Münchner Besucher aber beschweren sich nicht.

München - Acht Euro für einen Apfelstrudel, 17,90 für einen Teller Nudeln: Auf der Tiroler Falkenhütte auf 1848 Metern müssen Besucher für das kulinarische Bergvergnügen tief in die Tasche greifen. Nicht nur in der Diskussion über Gipfelkreuze erhitzen sich am Berg die Gemüter, sondern auch über die steilen Preise.

Die österreichische Kronen-Zeitung hatte Hüttenpreise verglichen, und selbst die Kaunergrathütte auf 2817 Meter, die nur per Helikopter versorgt werden kann, hatte günstigere Preise als die Falkenhütte. Für einen Strudel zahlt man auf der Kaunergrathütte nur 5,50 Euro. Doch der Wirt der Falkenhütte holt nun zum Gegenschlag aus und verteidigt seine Preise. Mehr noch: Einige seiner Besucher fänden diese sogar billig, gerade diejenigen aus München.

Falkenhütte in Tirol: Hüttenwirt gesteht ein: Penne „überkalkuliert“

Die Besucher aus der bayerischen Landeshauptstadt hätten an den Preisen nichts auszusetzen. „Im Gegenteil, sie fragen uns, warum wir so billig sind“, erklärt Bert Rackwitz gegenüber der Kronen-Zeitung. Rackwitz weiter: „Wir kalkulieren jede Speise, die wir auf der Karte haben, ganz genau durch.“ Bei den 17,90 Euro für die Penne all‘Arrabiata aber, so gibt er zu, „haben wir wohl überkalkuliert“, diese seien „schon teuer“.

Steile Berge, steile Preise: Die Falkenhütte in Tirol. © IMAGO/Zoonar.com/Karina Baumgart

Trotzdem rechtfertigt er seine Preise: „Wir arbeiten hier ja nicht aus Jux und Tollerei, es geht schließlich um unsere Existenz“, erklärt er. Ein großer Gewinn, ließe sich mit dem Schutzhaus im Karwendel ohnehin keiner erwirtschaften. Der aus Bayern stammende Wirt nennt unter anderem den Mülltransport als großen Kostenpunkt, der an die Besucher weiter gegeben werden müsse. In einer Woche sammele sich eine Tonne Müll an.

Hütten-Wirt Rackwitz bezahlt sein Personal „super“: Abspüler bekommt 2000 Euro netto

Auch der Antransport der Lebensmittel sei aufwändig. Ein Lieferant würde einen halben Tag dafür benötigen. Rackwitz: „Deshalb haben wir eine eigene Firma mit einem Fahrer gegründet, der die Hütte versorgt.“ Hierbei sei allein der Reifenverschleiß enorm. Außerdem rühmt sich Rackwitz damit, seinem Personal gutes Geld zu bezahlen. Er beschäftige nur Fachkräfte und bezahle diese „super“. Ein Kellner bekommt bei ihm 2500 Euro netto, ein Abspüler immerhin noch 2000 Euro.

