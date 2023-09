Preise in Kroatien sorgen erneut für Wirbel: Frau entlarvt Kostenfalle an der Adria-Küste

Von: Karolin Schäfer

Die Inflation schmälert die Urlaubskasse. Auch in Kroatien spüren Urlauber gestiegene Preise. Ein Video zeigt, dass Reisende mit zehn Euro nicht weit in Rovinj kommen.

München/Rovinj – Zwar neigt sich der Sommer allmählich dem Ende entgegen, das bedeutet aber noch lange kein Aus für die Urlaubssaison 2023. Auch in den kommenden Wochen stehen für viele noch ein paar Urlaubstage an. Besonders beliebt sind Spanien und Italien, wo Reisende auf irre Gesetze achten sollten.

Auch der Südosten Europas ist ein viel besuchtes Reiseziel. Zuletzt sorgten allerdings Berichte über Preisexplosionen in Kroatien für Wirbel. Auf die gestiegenen Preise machte nun eine Frau auf Tiktok aufmerksam.

Kroatien Hauptstadt Zagreb Amtssprache Kroatisch Währung Euro

Wird der Kroatien-Urlaub zur Kostenfalle? Was Sie mit zehn Euro in Rovinj machen können

Die junge Frau hält in einem Video für ihre Follower fest, was Urlauber in Kroatien mit 10 Euro unternehmen können. Zu Beginn hält sie den Geldschein in die Kamera, im Hintergrund ist die kroatische Hafenstadt Rovinj zu sehen. Doch statt günstigen Reisetipps erwarten die Tiktok-Community eher unerwartete Vorschläge.

In ihrem sarkastischen Kurzclip zeigt die TikTokerin, was an der Adria Menschen mit schmalen Geldbeutel so an Urlaubs-Aktivitäten machen können. Auf einer Bank sitzen und in die Ferne starren, ist eine davon. (Tik-Tok-Screenshot) © Screenshot/Tiktok/likedajana

Die Tiktokerin wirft Steine ins Wasser, umarmt einen Baum oder starrt trostlos aufs Meer. Auf offensichtlich überspitzte und humorvolle Weise will die junge Frau ihrer Community zeigen, dass die Preise in Kroatien – offenbar insbesondere in Rovinj – gestiegen sind. Für zehn Euro gibt es allem Anschein nach also nicht ganz so viel zu erleben.

Kroatien-Urlaub ist teurer geworden: Preise für Unterkünfte um 30 Prozent gestiegen

Bei Tiktok sorgt das Video für Begeisterung. Mit den zehn Euro könnten sich Urlauber lediglich kostenpflichtiges Parken leisten, kommentierte ein Nutzer. „Leider wahr“, hieß es weiter. „Das Gleiche gilt auch für Split“, meinte eine andere. „Rovinj zu genießen ist unbezahlbar“, stellte jedoch eine weitere Nutzerin fest.

Dabei müssen es nicht immer teure Unternehmungen sein. Sehenswürdigkeiten, Strandbesuche und Wanderungen sind oft kostengünstig. Zwar lässt sich eine Urlaubsreise in Kroatien auch Low-Budget gestalten. Dennoch ist hier eine deutlich Teuerungswelle zu spüren. Zuletzt sorgte eine Rechnung in Kroatien für Ärger. „Wir sind 25 Prozent teurer als die Konkurrenz – nicht nur bei den Übernachtungen, sondern auch bei allen anderen relevanten Angeboten“, sagte die Präsidentin des Verbandes der Familienunterkünfte in Kroatien, Barbara Marković, bei einem Pressegespräch im Juli.

An der kroatischen Küste seien die Preise für Unterkünfte in den vergangenen zwei Jahren um 30 Prozent gestiegen. „Kroatien ist jetzt ein teureres Reiseziel als Spanien und Griechenland und die Preise steigen täglich“, so Marković. Nicht nur die hohen Preise können Urlauber abschrecken. Wer mit einem Rollkoffer nach Dubrovnik anreist, muss mit einer Geld-Strafe rechnen. (kas)