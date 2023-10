Falsche Spendenkonten für Marie Sophie? Mutter teilt emotionales Update

Von: Sebastian Richter

Nach dem Tod der 14-jährigen Marie herrscht in Bad Emstal noch die Trauer. © Nicole Schippers

Nach dem Tod von Marie Sophie aus Bad Emstal sammelt die Mutter auf Facebook Geld für die Beerdigung. Sie warnt allerdings auch vor fremden Konten.

Bad Emstal – Rund eine Woche nach dem Verschwinden und dem Tod der 14 Jahre alten Marie Sophie sind noch viele Fragen offen. Bisher hat die Polizei noch keine Details zum Tod des Mädchens mitgeteilt. Der 20-Jährige, der aktuell im Fokus der polizeilichen Ermittlungen steht, schweigt weiter. Gleichzeitig versuchen sich offenbar Menschen an dem tragischen Tod der Jugendlichen zu bereichern – und Spendengelder von Helfern zu ergaunern.

„In den letzten Stunden haben wir Kenntnis davon erlangt, dass u.a. vermehrt Spendenkonten über PayPal erstellt werden“, schreibt Christina R., die Mutter der verstorbenen Sophie Marie, auf Facebook. Durch diese Konten könnte der Eindruck erweckt werden, dass sie alle Menschen hinter diesen Aktionen kenne, was allerdings nicht der Fall sei. „Da es aber bei allen mir unbekannten Leuten auf deren privaten Konten landet, ist natürlich nicht sichergestellt, dass diese Menschen sich bei mir melden und die Gelder auch tatsächlich bei mir & für meine Tochter, ankommen.“

Spendenaufruf für Beerdigung von Marie Sophie aus Bad Emstal

Gleichzeitig nennt R. ein von ihr selbst erstelltes Konto. „Alle Einnahmen dazu, kommen 100 % bei mir an und können für eine würdige Beerdigung & Gedenkfeier verwendet werden“, erklärt sie auf Facebook. Zudem teilt sie einen Aufruf an alle, die ein anderes Spendenkonto eröffnet haben. „Alle anderen Menschen, welche zusätzlich sammeln möchten und eigene Konten erstellen, mögen sich bitte mit mir in Verbindung setzen, damit sichergestellt werden kann, dass alles da ankommt, wo es soll: Bei meiner Tochter Marie Sophie.“ Alle anderen Konten sollten gelöscht werden, bittet R. weiter.

Die Situation der Spendenkonten ist tatsächlich verwirrend. Es kursieren weiterhin mehrere Konten, bei denen um Spenden für die Beerdigung gebeten wird. Unter anderem eines, bei dem der Vater von Marie Sophie um Geld bittet. Wer hinter den Spendenaufrufen steht und auf welches Konto die Spenden eingehen, ist nicht verifizierbar. (spr)