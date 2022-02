Kaufland-Eklat wegen Fasching: Kunde kündigt Einkaufsboykott an

Von: Elena Royer

Im Februar wird Fasching, Fastnacht oder Karneval gefeiert. Ein Kaufland-Kunde kündigt nun aufgrund einer vermeintlichen „Nachlässigkeit“ einen Boykott an.

Neckarsulm - „Die Narren sind los“ - heißt es im Februar vielerorts. Doch für die fünfte Jahreszeit gibt es bekanntlich viele Begriffe: Karneval, Fasching oder Fastnacht. Wie man die närrische Zeit nennt, bleibt nicht nur dem persönlichen Geschmack überlassen, sondern unterscheidet sich auch von Region zu Region.

Einem Kaufland-Kunden konnte es das Unternehmen offenbar nicht recht machen, als es närrische Angebote in seinem wöchentlichen Werbeprospekt anpries. Der Kunde hatte an einem Wort nämlich gehörig etwas auszusetzen und wandte sich in einem Facebook-Post an das Unternehmen Kaufland: „Ihr traut euch, im Rheinland einen Prospekt mit dem Begriff „Fasching“ zu verteilen?“, fragt er. Am Ende seines Post kündigt er noch einen „Einkaufsboykott bis Aschermittwoch“ an.

Kaufland-Eklat: „Nachlässigkeit der Marketingabteilung“

Es liegt nahe, dass der Verfasser wohl aus dem Rheinland stammt, das weit über seine Grenzen hinaus für rauschende Karnevals-Feste bekannt ist. Und genau hier liegt laut dem Kunden wohl auch der „Fehler“. Offensichtlich fühlt sich der Kunde von Kaufland durch die Verwendung des Begriffs „Fasching“ wohl persönlich angegriffen. Ob es sich um eine „unterschwellige Kriegserklärung“ (eine aus jetziger Sicht sehr unangemessener Begriff, aber das Posting entstand vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs) handle, will er wissen. Es könnte aber auch eine „Nachlässigkeit der Marketingabteilung“ zu dem Fehler geführt haben.

Kaufland-Eklat: Das könnte der Grund für die „nicht entschuldbare Nachlässigkeit“ sein

Die Filialen von Kaufland sind über ganz Deutschland verteilt. Augenscheinlich macht sich das Unternehmen nicht die Mühe, für jedes Gebiet extra die regional unterschiedlichen Bezeichnungen in ihren Werbeprospekten anzupassen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt, ist der Begriff „Karneval“ vor allem im Rheinland und weiten Teilen Norddeutschlands verbreitet. In Bayern, Sachsens, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Österreich sagt man dagegen eher „Fasching“ zur Fünften Jahreszeit.

Der Grund für diese „Nachlässigkeit“ die den Kaufland-Kunden seinen Einkaufsboykott verkünden ließ, mag also vielleicht der sein, dass die Macher des Prospekts aus einer der Regionen Deutschlands stammen, in der „Karneval“ eben „Fasching“ heißt.

Kaufland-Eklat: Das Unternehmen äußert sich

Nicht so sehr aus der Ruhe bringen von dem vermeintlich „falschen“ Begriff im Kaufland-Prospekt ließ sich dagegen ein anderer Facebook-Nutzer, der offenbar ein Faschings-Muffel ist. Er kommentierte den Post mit: Ist doch wumpe, wie man das nennt. Überflüssig ist und bleibt es trotzdem.“ Und auch das Unternehmen selbst bat um Verzeihung: „Bitte entschuldige diesen kleinen Fauxpas.“ Vielleicht haben die Prospekt-Macher auch einfach nur zu viel Fasching gefeiert, denn Kaufland schreibt weiter: „Aber ob nun Fasching oder Karneval... sind wir doch alle ein wenig verNARRt.“

Auch bei diesem Kaufland-Produkt ist wohl etwas schief gelaufen - oder ist es vielleicht gar nicht von Kaufland?