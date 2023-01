Falschparker-Hinweis bringt Netz in Wallung: „Doofheit muss Konsequenzen haben“

Von: Patrick Freiwah

Fahrzeug mit Ordnungsamt-Beschriftung: Auch Falschparker werden ins Visier genommen (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Falschparker können ein großes Problem darstellen. Der Tweet eines Nutzers bringt zahlreiche User auf die Palme: Wie streng sollten Behörden durchgreifen?

Mannheim/München - Falschparken ist für nicht wenige Menschen ein Kavaliersdelikt. Zum einen kann diese Ordnungswidrigkeit jedoch mit einem Bußgeld belegt werden, zum anderen strapaziert ein derartiges Vergehen oftmals die Nerven der anderen Verkehrsteilnehmer.

Im schlimmsten Fall drohen durch eine Behinderung des Verkehrs gar dahingehend Konsequenzen, dass Rettungskräfte auf dem Weg zu einem möglichen Einsatz behindert werden und durch die Verzögerung sogar Menschenleben gefährdet sind.

Falschparken in Mannheim: Abfallbehörde bittet „herzlich“ um Rücksichtnahme

Ein Twitter-Nutzer erhitzt mit einem Posting zum Thema Falschparken das Gemüt der Netzgemeinde: Zu sehen ist ein Hinweis der Mannheimer Abfallwirtschaft (Baden-Württemberg), eingeklemmt unter dem Scheibenwischer eines Autos: „Sehr geehrte Autofahrerin, sehr geehrter Autofahrer!“, lautet die Einleitung, gefolgt von einem freundlichen, jedoch bestimmten Hinweis, dass „unser Müllfahrzeug durch ihr Parken Schwierigkeiten hatte, durch die Straße zu kommen, um eine geregelte Entsorgung zu gewährleisten“.

Es handelt sich demnach um einen Falschparker, der von der kommunalen Behörde „herzlich“ darum gebeten wird, künftig so zu parken, dass „keine Behinderung des Müllfahrzeues“ entsteht.

Der Urheber des Postings stellt zudem die vermutlich sarkastische Frage, „ob Feuerwehr und Krankenwagen auch solche Zettel verteilen“? Darunter folgt die knackige These: „Falschparken tötet!“

Falschparken mit Gefahrenpotenzial: „Doofheit muss Konsequenzen haben“

Es macht nicht den Anschein, als handele es sich um jenen Autofahrer, der von der Abfallwirtschaft Mannheim auf sein Fehlverhalten im Straßenverkehr hingewiesen wurde. Vielmehr möchte der User offenbar auf die potenzielle Gefahr von Falschparken aufmerksam machen.

Viele seiner Follower reagieren auf den Post unnachgiebig und machen sich für ein schärferes Vorgehen gegen Falschparker stark:

„An alle Bewohner des Hauses X-Str. Der A***parker, Marke Y, Kennzeichen sosundso hat heute verhindert, dass wir ihren Müll abholen konnten.“

„Betroffene Versorgungsfahrzeuge sollten ohne Rücksicht und ohne Haftbarmachung bei Schäden alles abschleppen lassen, was im Weg ist.“

„Hätte so ein Müllwagen den nicht einfach zur Seite schieben können?“

„Haftungsfreistellung für Einsatzfahrzeuge und Müllabfuhr und nach drei Wochen parkt keiner mehr deren Wege zu.“

„Panzerplatten links und rechts dran schrauben und statt Zetteln rote Kratzer verteilen. Doofheit muss Konsequenzen haben sonst passiert nichts.“

„Die rufen hoffentlich gleich den Abschlepper. Besser wäre noch, deren Fahrzeuge mit einem Räumpflug auszustatten.“

Ist es eigentlich legal, Falschparker per Foto oder Video bei der Polizei anzuzeigen? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich ein bayerisches Amtsgericht:

Können Falschparker abgeschleppt werden? So ist die Regelung

Übrigens ist es mitnichten verboten, Falschparker in Deutschland abzuschleppen. Vielmehr kommt es auf die Situation beziehungsweise den Grad der Verkehrsbehinderung an. Ein Personenkraftwagen (Pkw) darf grundsätzlich abgeschleppt werden, sofern er so geparkt ist, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert werden. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn beispielsweise der Rettungsweg eines Krankenwagens oder eine Feuerwehrzufahrt blockiert worden sind.

Auch wenn das falsch geparkte Auto direkt in einer unübersichtlichen Kurve abgestellt wurde, ist ein Abschleppen möglich. Schlimmstenfalls sind sogar Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot möglich. (PF)