Falschparker stellt Behindertenparkplatz zu – auf Beschwerdezettel reagiert er herzerwärmend

Von: Momir Takac

Teilen

Mit diesem Zettel antwortete ein Falschparker auf die Aufforderung, nicht mehr den Behindertenparkplatz zu blockieren. © Twitter

Eine Autofahrerin beschwert sich bei einem Falschparker per Zettel. Kurze Zeit später klemmt auch an ihrem Fahrzeug eine Nachricht - mit rührenden Worten.

Falschparker sind ein echtes Ärgernis. Vor allem, wenn sie Behindertenparkplätze blockieren. Betroffene können dann die Polizei rufen und das Fahrzeug abschleppen lassen oder - wie es eine Twitter-Userin getan hat - einen mahnenden Zettel ans Auto klemmen.

Autofahrerin beschwert sich bei Falschparker - mit der Antwort hat sie wohl nicht gerechnet

Wo sich der Vorfall ereignete, ist nicht bekannt. Die Betroffene schreibt das Blog Bewegtes Leben. Ihrem Profil bei Twitter kann man entnehmen, dass sie ein chronisch krankes Kind mit einer komplexen Behinderung hat.

Der Frau ärgerte sich also über einen falsch parkenden SUV-Fahrer, der „viele Tage hintereinander“ einen Behindertenparkplatz zur Hälfte blockierte, wie es im Tweet heißt. Daraufhin schrieb sie einen Zettel und klemmte ihn an die Scheibe des Autos.

Frau fordert Falschparker per Zettel an der Scheibe zu mehr Rücksicht auf

„Sehr geehrter Fahrzeughalter, Sie stehen hinter einem Rollstuhlfahrer-Parkplatz. Nein, leider stehen Sie halb da drauf. Das ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern für uns auch eine echte Behinderung, denn unsere Tochter kommt nur über die Heckrampe ins Auto... Wir haben den Parkplatz extra so lang beantragt, um sicherzustellen, keine dahinter parkenden Autos zu beschädigen. Wir möchten Sie daher dringend auffordern, ihr Auto umzuparken und in Zukunft darauf zu achten. (...) Viele Grüße“, waren ihre Worte.

Nicht selten begegnet man in solchen Fällen Ignoranz. Noch schlimmer war es in Bayern, als ein verärgerter Anwohner einem Falschparker mit seinem Traktor auf die Pelle rückte. In diesem Fall jedoch ereignete sich aber etwas Wunderbares. Der SUV-Fahrer zeigte sich nicht nur einsichtig und folgte der Anweisung. Der Falschparker schrieb sogar eine Antwort - und die ist herzerwärmend:

Falschparker schreibt rührende Botschaft zurück: „Bitte entschuldigen Sie mir meinen egoistischen Fehler“

„Lieber Fahrzeughalter, vielen Dank für die netten ermahnenden Worte! Bitte entschuldigen Sie mir meinen egoistischen Fehler. Aus ihrer Sicht klingt es natürlich jetzt für mich einleuchtend! Kommt NICHT wieder vor!!! Ich wünsche Ihnen viel Schaffenskraft und alles Gute! Liebe Grüße der Fahrzeughalter vom Nissan“

Von der Frau mit der behinderten Tochter gab es dafür völlig zu Recht einen Daumen-Hoch-Emoji. Dazu gebührt dem einsichtigen Falschparker für seinen Zettel allerhöchster Respekt. Völlig uneinsichtig reagierte ein Trucker auf ein Knöllchen wegen Falschparkens. Nach Kontrolle des Fahrtenschreibers musste er plötzlich 14.200 Euro blechen. In München schaffte es eine Falschparkerin, 200 Strafzettel in einem Jahr zu sammeln. (mt)