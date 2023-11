Elmar Wepper ist tot: Der Schauspieler sprach bereits offen über seinen Tod

Von: Robin Dittrich, Kilian Bäuml

Elmar Wepper ist mit 79 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der offenbar keine Angst vor dem Tod hatte, hinterlässt eine tiefe Lücke in der Filmwelt.

München – Der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er erlangte deutschlandweite Bekanntheit als Bruder von Fritz Wepper und durch seine Rollen in Filmen und Fernsehserien. Am Dienstagmorgen (31. Oktober) starb Elmar Wepper vermutlich an Herzversagen. Medienberichten zufolge sei er plötzlich zusammengebrochen. „Wir sind unendlich traurig“, so seine Agentin.

Der Schauspieler Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren gestorben – in der Vergangenheit äußerte er sich über den Tod. © Ursula Düren/dpa

Auch Prominente drückten nach Weppers Tod ihre Trauer aus. „Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt“, äußerte Uschi Glas gegenüber der Bild. In seiner Heimatgemeinde zeigt sich der Bürgermeister schockiert. Der Schauspieler selbst hatte offenbar keine Furcht vor seinem eigenen Tod. „Machen Sie sich Gedanken um die Vergänglichkeit?“, wurde Wepper von der Neuen Woche bereits 2015 gefragt. Damals äußerte er nur geringe Bedenken: „Der Gedanke an den Tod schreckt mich nicht. Ich habe kein Problem, mich damit zu beschäftigen.“

Abschied von Schauspieler Elmar Wepper: „Der Tod gehört zum Leben“

Wepper fügte hinzu: „Der Tod gehört zum Leben und bestimmt in entscheidender Weise die Qualität unseres Daseins.“ Für den Schauspieler waren „Glück, Freude, Angst, Sehnsucht und Liebe“ die Aspekte, durch die „die Endlichkeit unseres Lebens erst einen Sinn“ gewinnen konnte.

Andere Dinge waren ihm im Leben deutlich wichtiger. „Der Rahmen passt: Ich habe eine großartige Frau, einen wunderbaren Sohn und einen bezaubernden Enkel.“ Elmar Wepper ergänzte jedoch: „Aber wenn ich so die letzten zehn Jahre überdenke, sind sie wie im Flug vergangen, und wenn ich diese Zeit nach vorn klappe, dann bin ich 80 – dann ist der letzte Blütenstaub endgültig weg.“ Durch seinen älteren Bruder Fritz kam er 1974 zum Fernsehen. Besondere Bekanntheit erlangte Elmar Wepper durch die ZDF-Krimiserie „Der Kommissar“. Aus Trauer um Elmar Wepper änderte der BR sogar das Abendprogramm.

Schauspieler Elmar Wepper hatte keine Angst vor dem Tod

Weite Anerkennung erhielt Wepper schließlich durch seine Hauptrolle im Film „Kirschblüten – Hanami“ im Jahr 2008, für die er mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. In dem Filmdrama von Doris Dörrie verkörperte er den Pensionär Rudi, der den Traum seiner verstorbenen Frau von einer Japanreise verwirklicht.

Der asiatische Umgang mit dem Tod brachte Wepper zum Nachdenken. „Vielleicht neigen wir Menschen im Westen dazu, das Thema Sterben zu sehr wegzuschieben“, äußerte er 2008 in einem Interview. Einige Menschen würden den Tod „verdrängen“. „Ich bin da anders. Ich möchte schon jetzt wissen, wo mein Grabstein einmal steht und wo ich beerdigt sein werde. Dann verliert der Tod auch seinen Schrecken“.

