Südfrankfreich: Blutiges Familiendrama endet tödlich

Valence - Ein Mann soll in der Nähe der südfranzösischen Stadt seine Frau und seine drei Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren getötet haben. Danach ließ er sich von einem Zug überfahren.

Ein Mann soll in der Nähe der südfranzösischen Stadt Valence seine Frau und seine drei Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren getötet haben. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch tot aufgefunden, nachdem er sich vor einen Zug geworfen hatte. In seinem Auto hinterließ er einen Abschiedsbrief, wonach er seine Familie getötet hatte, wie Polizeikreise bestätigten. Zuerst hatte die Regionalzeitung Dauphiné Libéré darüber berichtet.

Der Mann wurde laut Zeitung 1971 geboren. Die Leichen der Frau und der Kinder wurden im Haus der Familie im Beaumont-lès-Valence im Département Drôme gefunden. Die Hintergründe der Bluttat blieben zunächst offen.

dpa

