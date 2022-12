„Seit Sie auf meinem Glücksparkplatz stehen ...“: Zettel-Schreiber hat eindringliche Bitte an Autofahrer

Von: Erik Scharf

Sportler und Fans gehen beim Aberglaube oft ungewöhnliche Wege für den Erfolg. Ein Anhänger hat nun eine ganz spezielle Forderung.

Wetzlar – Sportler sind hin und wieder sehr abergläubisch. Rituale müssen sein, um mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen. Das gilt aber auch für die Fans.

Zu den Heimspielen von Handball-Bundesligist HSG Wetzlar kommen im Schnitt rund 4000 Zuschauer. In den acht Heimspielen er laufenden Saison hatten diese aber wenig zu feiern. Erst ein Heimsieg steht zu Buche, am 6. Oktober gelang ein 32:24 gegen den TVB Stuttgart. Dazu teilte sich die HSG mit FrischAuf Göppingen beim 25:25 am 24. September die Punkte. Abgesehen davon hagelte es Niederlagen. Punktgleich mit Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen liegt die HSG in der Heimtabelle am unteren Ende.

Selbst gegen „Lieblingsgegner“ THW Kiel hatte die HSG Wezlar am vergangenen Sonntag (4. Dezember) in eigener Halle nichts zu melden. 25:31 unterlag Wetzlar der Spitzenmannschaft, die in den vergangenen Jahren häufiger die Punkte in Wetzlar liegen ließ. Ganz nebenbei war es das erste Heimspiel nach der Entlassung von Trainer Benjamin Maschke.

Für die HSG Wetzlar läuft es in dieser Saison vor allem in eigener Halle nicht. © Oliver Vogler/Imago

„Seit Sie auf unsrem Glücksparkplatz stehen, hat die HSG noch kein Heimspiel gewonnen“

Für einen HSG-Fan liegt der Grund für die Misere aber nicht auf dem Parkett, wie giessener-allgemeine.de schreibt. Auf Instagram bei „Notes Of Germany“ kursiert das Foto eines Zettels, der an einem Auto hängt. Darauf steht: „Könnten Sie bitte beim nächsten Heimspiel einen anderen Parkplatz wählen? Seit Sie auf unsrem Glücksparkplatz stehen, hat die HSG noch kein Heimspiel gewonnen.“

Keine unberechtigte Forderung, schließlich muss die HSG Wetzlar langsam Punkte sammeln, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Mit dem Trainerwechsel hat die HSG bereits die sportliche härteste Konsequenz gezogen, doch auch vor der Halle scheint es noch Optimierungsbedarf zu geben.

Die nächste Chance für einen Heimsieg der HSG Wetzlar bietet sich am 18. Dezember, dann sind die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim zu Gast. Ob der HSG-Fan seine Mannschaft dann wieder zum Heimsieg parken kann, bleibt abzuwarten. Ein Parkplatz als Trumpf im Kampf gegen den Abstieg ist schonmal ein Novum in der deutschen Handball-Geschichte. (esa)