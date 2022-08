Schock bei Fanta-Vier-Konzert: Rapper Smudo stürzt vor Publikum - Band sagt Auftritt ab

Von: Stefanie Fischhaber

Bei einem Live-Konzert der Fantastischen Vier verletzte sich Rapper Smudo auf der Bühne. Das Konzert wurde abgebrochen - und ein anderer Termin verschoben.

Bonn - Rapper Smudo jagte seinen Fans am Freitagabend (26. August) in Bonn einen gehörigen Schrecken ein: Auf dem Konzert der „Für immer 30 Jahre Live“ Tour der Fantastischen Vier lag der Sänger plötzlich auf dem Boden. Noch während der Zugabe riss sich der Rapper eine Sehne am Knie. Das Konzert musste beendet werden - und ein anderes wird nun verschoben.

Schock bei Fanta-Vier-Konzert: Rapper Smudo stürzt

„Mein Knie“, soll Smudo Medienberichten zufolge nur gerufen haben, als er nach einem Sprung stürzte und regungslos auf der Bühne liegen blieb. Schnell wurde den Fans und seinen Bandkollegen klar: Das ist kein Stunt, das ist echt. Wie der Konzertveranstalter mitteilte, sei Smudo im Zugabe-Teil des bis dahin fast zweistündigen Konzerts auf der Hofgartenwiese vor der Bonner Universität unglücklich gestürzt.

Das Konzert vor den 14.000 Zuschauern musste damit beendet werden. Smudo, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, wurde noch am Abend ins Krankenhaus gebracht. „Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen“, teilte die Band am Samstag per Facebook mit. Mit ihrer „Für immer 30 Jahre Live“ Tour standen die vier Rapper auch schon vor 20.000 Zuschauern in München.

Fantastische Vier: Konzert in Osnabrück wird wegen Verletzung verschoben

Das für diesen Samstag geplante Konzert in Osnabrück müsse daher leider verschoben werden. „Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir melden uns bei Euch, sobald wir dazu mehr wissen.

Gute Besserung Smudo!“, schreibt die Hip-Hop-Gruppe weiter.

Nicht nur die Fans scheint das abrupte Ende des Konzerts mitgenommen zu haben. Band-Kollege Thomas D. schrieb auf Twitter: „Was soll man da sagen? Letztens Konzert der für immer 30 Jahre Tour, und bei der Zugabe verletzt sich Smudo am Knie so das wir das Konzert abbrechen müssen. Und jetzt liegt mein Freund im Krankenhaus.“ Auch Michi Beck wünschte Smudo via Instagram gute Besserung: „Was ein erinnerungswürdiger Abschluss unserer #fürimmer30jahrelive Tour. Zeig denen im Krankenhaus was ne Harke ist. Du hast alles gegeben Bro.“ (sf/dpa)

Seit 30 Jahren sind die Rapper mittlerweile als „die Fantastischen Vier“ unterwegs. Zu ihrem 25-Jährigen Band-Jubiläum sprachen sie mit der tz. Mit seinem Sturz auf der Bühne ist Rapper Smudo nicht alleine: Der Frontmann der Rockband Mötley Crü musste nach einem Sturz von der Bühne ins Krankenhaus gebracht werden.