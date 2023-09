Vermisste 14-Jährige tot aufgefunden: Fassungslosigkeit und Entsetzen groß in Bad Emstal

Von: Norbert Müller

Nahe am Ortsrand von Sand: Im Bereich des Schuppens, der sich innerhalb der Baumgruppe in der Bildmitte befindet, wurde die 14-jährige Marie Sophie tot aufgefunden. © Norbert Müller

Nach dem Tod einer zuvor vermissten 14-Jährigen ist die Betroffenheit in Bad Emstal im Kreis Kassel groß. Eindrücke aus dem Ort.

Bad Emstal – Der Altar in der Dorfkirche im Bad Emstaler Ortsteil Sand ist geschmückt für das Erntedankfest, aber die Besucher, die an diesem Freitag das Gotteshaus aufsuchen, haben dafür keinen Blick. Sie zieht es zu dem Tisch neben der Eingangstür, auf dem ein schwarz eingebundenes Büchlein liegt. Hier kann man seine Trauer über den Tod der 14-jährigen Marie Sophie in Worte fassen.

Von Entsetzen ist da die Rede, von Fassungslosigkeit und vor allem von Mitgefühl für die Angehörigen. Marion Bork kommt gerade mit ihrer Tochter und zwei ihrer Enkel aus der Kirche. Man merkt ihnen die Betroffenheit an. Die 49-Jährige spricht von dem Gefühl der Ohnmacht. Das habe sie nicht nur, weil die Tat sich gewissermaßen vor der eigenen Haustür zugetragen habe. „Wenn man nur wüsste“, sagt sie, „ob das Mädchen ein Zufallsopfer ist. Ich habe drei Enkelkinder. Da hat man noch mehr Angst.“

Zwei ihrer Enkel gehen auf die örtliche Christine-Brückner-Schule, die auch Marie Sophie besuchte. Das Mädchen habe sie vom Sehen gekannt. „Man könnte weinen, wenn man an so ein Kind denkt mit einem solchen Schicksal“, sagt Marion Bork.

Der Schuppen in der Baumgruppe: Hier entdeckte ein Mann beim Holzmachen den Leichnam der 14-Jährigen. © Norbert Müller

Die Nachricht, dass die 14-jährige vermisst wird, habe sich am Donnerstag schnell in Bad Emstal verbreitet. Auch Bork habe helfen wollen: „Wir haben bereitgestanden, um Menschenketten zum Suchen zu bilden.“ Dazu sei es dann aber nicht mehr gekommen, nachdem Marie Sophie tot gefunden wurde. „Gerade eben“, sagt Marion Bork, „haben wir in der Kirche Kerzen angezündet mit den Kindern und dem Mädchen schöne Gedanken zukommen lassen“.

Auch Carsten Schmidt, Inhaber des Schreibwarenladens an der Kasseler Straße in Bad Emstal, spürte am Freitag, dass die Stimmung im Ort und bei seinen Kunden sehr gedrückt ist. „Man kennt die Familie, die Eltern und Geschwister“, sagt er. Und kaum jemand hätte je damit gerechnet, „dass so etwas in so einem beschaulichen Ort wie Sand passiert“.

Am Donnerstag habe sich lange die Hoffnung gehalten, dass das 14-jährige Mädchen wohlbehalten zurückkehren würde. Die Nachricht, dass sie tot gefunden wurde, habe sich dann extrem schnell verbreitet. „Das war ein Schock, als es raus war.“ Ebenso schnell sprach sich dann am Freitag herum, dass die Polizei einen 20-jährigen Verdächtigen festgenommen hat.

Auch rund um die Kirche haben die Menschen Kuscheltiere, Blumen und Kerzen abgelegt. © Melanie Göhlich

Der Fundort liege an dem Feldweg nur wenig entfernt vom Ortsrand und der Straße Obere Eichen. Das sei ein beliebter und stark genutzter Weg für Jogger und Hundehalter, die mit ihren Vierbeinern die Runde machen. Die Schmitts wohnen ganz in der Nähe des Ortsrandes. „Wir schicken unsere Tochter, wenn sie mit unserem Hund geht, immer da lang, gerade weil dort viele Leute unterwegs sind“, erklärt seine Frau Anna-Lena. Bislang sei das ja ein Sicherheitsargument gewesen.

Jetzt hofft Carsten Schmitt, dass der Fall schnellstmöglich aufgeklärt wird. Er habe bereits am Donnerstag die Sorge gehabt, dass Gerüchte und Spekulationen um mögliche Tätergruppen ins Kraut schießen könnten. (Norbert Müller)