Fast doppeltes Gehalt des ZDF-Intendanten? Jan Böhmermann soll mehr als 651.000 Euro verdienen

Von: Kai Hartwig

Das ZDF soll seinen Moderator Jan Böhmermannn fürstlich entlohnen. Laut einem Medienbericht kassiert dieser viel mehr als der Senderchef – Tendenz steigend.

Mainz – Wohl kaum ein Protagonist im deutschen Fernsehen polarisiert so sehr wie ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Kürzlich nahm sogar die Kölner Polizei Ermittlungen auf, nachdem ein anonymer Hinweis wegen eines Beitrags in Böhmermanns Sendung „ZDF Magazin Royale“ eingegangen war. Der streitbare TV-Mann muss viel einstecken. Er gilt aber auch als einer, der ebenso austeilen kann. So hielt er sich im November 2022 in seinem Format auch mit Kritik am eigenen Arbeitgeber nicht zurück: Böhmermann monierte, dass beim ZDF „ein Großteil der Kohle an merkwürdigen Stellen versickert“ – tat dies aber ausdrücklich als Privatmann.

Nun ist auch der ZDF-Moderator selbst bezüglich der Geldverteilung des Senders in den Fokus geraten: Laut einem Medienbericht kassiert Böhmermann ein extrem hohes Gehalt. Und übertrifft damit sogar den ZDF-Intendanten um Längen.

Wie die Welt am Sonntag erfahren haben will, bekommt Böhmermann seit seiner Ende 2022 öffentlich kommunizierten Vertragsverlängerung beim TV-Sender aus Mainz jährlich 651.000 Euro ausbezahlt – plus Mehrwertsteuer. Dabei ist das Gehalt des Starmoderators dem Bericht zufolge gestaffelt: So steigt es 2024 um 31.000 Euro auf 682.000 Euro, ein Jahr später dann erneut um erstgenannten Betrag auf 713.000 Euro.

Zum Vergleich: Ex-ZDF-Intendant Thomas Bellut kassierte laut dem Jahrbuch 2022 des Senders im Jahr 2021 388.470 Euro. Sein Nachfolger, der aktuelle ZDF-Intendant Norbert Himmler, soll laut NDR-Recherchen pro Jahr 372.000 Euro bekommen und höchstens bis zu 25.000 Euro hinzuverdienen dürfen. Sollten die genannten Zahlen stimmen, übertrifft Böhmermann den Senderchef in Sachen Gehalt fast um das Doppelte.

Eine Bestätigung der Gehaltszahlen durch das ZDF gibt es nicht. Schon bei der Verkündung der Vertragsverlängerung hatte der TV-Sender keine genauen Zahlen genannt. Im Dezember 2022 fragte Kress.de im Büro des Moderators an, ob er „besser als Ihr Intendant“ verdiene. Ein Mitarbeiter Böhmermanns antwortete dem Portal zufolge daraufhin, dass dieser „aus zeitlichen Gründen grundsätzlich nicht für Statements zur Verfügung“ stehe.

Auch ARD bezahlt offenbar hohe Gehälter für einige Starmoderatoren

Böhmermann steht laut Business Insider im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit seinem offenbar fürstlichen Gehalt nicht alleine da. Das Portal hatte jüngst enthüllt, wie viel die ARD einigen Moderatoren bezahlen soll. Man habe in Dokumente Einsicht erhalten, die unter anderem die Gehälter von Sandra Maischberger und Ex-„Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg darlegten. Demnach kassierte Plasberg bis zu seinem Abschied rund 730.000 Euro pro Jahr, Maischberger soll sogar 795.000 Euro jährlich einstreichen. Der Satiriker selbst bestreitet die Angaben in seiner Instagram-Story jedoch.

Derweil verlangte zuletzt der frühere BSI-Chef Arne Schönbohm 100.000 Euro Schmerzensgeld vom ZDF – auch wegen einer Ausgabe der Böhmermann-Sendung „ZDF Magazin Royale“ vom Oktober 2022. (kh)