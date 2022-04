Döner, Whopper und BigMac jetzt deutlich teurer: Auch Fast-Food leidet unter dem Ukraine-Krieg

Von: Raffaela Maas

Die Preise für Lebensmittel steigen rasant. Bei McDonald’s, Burger King und Co. kosten Burger mittlerweile über fünf Euro.

München - Überall steigen zurzeit die Preise an. Kundinnen und Kunden von beliebten Fast-Food-Ketten bekommen den Preisanstieg hautnah zu spüren und auch in den Imbissbuden wird es teurer. Doch weshalb steigen die Preise an und wie stark sind McDonald’s, Burger King und diverse Imbissbuden betroffen?

Woher kommt der Preisanstieg bei Fast-Food und Imbiss-Gerichten?

Seit dem Krieg in der Ukraine sind nicht nur Discounter von Lieferengpässen und steigenden Energiekosten betroffen. In den Imbissbuden Deutschlands werden die Preise ebenfalls der Situation angepasst. „Die Energiekosten wie bei Strom und Erdgas sind ein großer Preistreiber, bei anderen Rohstoffen wie zum Beispiel Rindfleisch fiel der Preisanstieg um 50 Prozent teilweise sogar noch stärker aus“, teilte der Bundesverband der Systemgastronomie, der Ketten wie Burger King und Nordsee vertritt, gegenüber Chip.de mit.

Da beispielsweise die Kartoffelernte im Vorjahr wetterbedingt schlecht ausfiel, müssen Unternehmen nun mehr Geld dafür in die Hand nehmen. Auch der Einkaufspreis von Getreide, Mehl und Gemüse ist angestiegen. Nicht nur Fleischesser bemerken den Preisanstieg, auch Soja-Produkte und vegetarische Optionen in Imbissbuden sind inzwischen so teuer wie nie.

Mac Donald’s und Burger King: Wie hoch ist der Anstieg?

Bei McDonald’s und Burger King werden angesichts der steigenden Fleisch-, Gemüse-, Speisefett- und Strompreise, die Preise stetig angepasst. Burger kosten derzeit über fünf Euro, der Big Mac von McDonald’s und der Whopper von Burger King kosten somit ungefähr 50 Cent mehr als im Vorjahr und 90 Cent mehr als noch vor zwei Jahren.

In den Imbissbuden sind vielerorts die Preise ähnlich hoch. Hat man früher für einen Döner ungefähr 3,50 Euro bezahlt, muss man derzeit schon über fünf Euro für einen einfachen Döner zahlen. Bei einer Extra-Portion Gemüse oder Fleisch wird man schnell bis zu sieben Euro los.

Auch der Preis von Sonnenblumenöl verwundert derzeit viele Kunden. Ein Ende der Preisanstiege ist laut einem Experten jedoch noch nicht zu erwarten. (rrm)