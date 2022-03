Diese Fehler im Supermarkt können strafbar sein - und trotzdem machen sie viele

Von: Max Darga

Erdbeeren in einem Korb im Supermarkt. © picture alliance / dpa | Friso Gentsch

Welche Regeln gelten beim Einkaufen? Der Einkauf im Supermarkt birgt so manche Falle. Eine Sache kann sogar strafbar sein.

Mancher liebt es, mancher hasst es: Einkaufen. Es ist etwas, das fast jeder regelmäßig erledigen muss und doch gibt es ein paar Dinge, die man im Supermarkt besser nicht tun sollte. Wer nicht Acht gibt, könnte Hausverbot bekommen oder eine Anzeige erhalten und in der Folge sogar zu einer Strafe verurteilt werden.

Einkaufen im Supermarkt: Darf ich in der Obstabteilung naschen?

Gerade beim Obst stellt sich gerne die Frage, ob es denn so gut schmeckt, wie es aussieht. Ein Bündel Trauben hat so viele einzelne Früchte, da ist es doch sicher in Ordnung, eine oder zwei zu naschen, oder? Nur um herauszufinden, ob wirklich keine Kerne drin sind und die Trauben nicht zu sauer sind. Das muss doch beim Einkaufen im Supermarkt in Ordnung sein - Vorsicht, das ist es nicht.

In der Umgangssprache gibt es für dieses Naschen im Supermarkt noch den Begriff „Mundraub“. Er beschreibt Unterschlagung oder Diebstahl von Nahrungs- oder Genussmitteln beziehungsweise Gegenständen des hauswirtschaftlichen Gebrauchs in geringer Menge oder unbedeutendem Wert. So wird es in einem Video der Kanzlei Wilde Beuger und Solmecke erklärt.

Fehler im Supermarkt: Mundraub beim Einkaufen kann strafbar sein

Auch ist mit dem Begriff gemeint, dass das Geklaute gleich benutzt oder gegessen wird. Früher gab es diesen sogenannten Mundraub im Gesetz und war straffrei. Doch heute gibt es diesen schon länger nicht mehr. Es mag harmlos klingen, aber beim Einkaufen im Supermarkt ein wenig zu probieren, ist strafbar.

Ob man eine Anzeige bekommt, hängt dabei davon ab, ob der Ladenbesitzer das Vergehen auch meldet. Strafbar ist es dennoch, wenn das Kind eine Erdbeere aus dem großen Korb isst, während man die Einkaufsliste durchgeht. Bei einer Anzeige wird dieses Vergehen als Diebstahl geringwertiger Sachen gewertet und kann bei einer Verurteilung eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Fehler im Supermarkt: Beim Einkaufen erst essen und dann bezahlen? Vorsicht ist geboten

Ein weiterer Fall, der völlig logisch und normal wirken mag, kann ein rechtliches Nachspiel haben. Gerade beim Einkaufen mit einem Kind, kann die Versuchung groß sein, unseren Kleinsten eine Schokolade im Supermarkt in die Hand zu drücken. Es wird ja später auf jeden Fall bezahlt. Das kann doch kein Problem sein - oder doch?

Auch hier ist Vorsicht geboten heißt es im Video der Kanzlei. Denn trotz der Absicht, etwas so unscheinbares wie eine Süßigkeit später zu bezahlen, ist das Essen vor dem Kauf strafbar. Hier kann es ebenfalls zu einer Anzeige durch den Ladenbesitzer kommen. Möglicherweise kann von Sachbeschädigung die Rede sein. Schließlich wurde die Ware vor dem Kauf geöffnet und kann folglich nicht mehr verkauft werden. Daran ändert auch die Absicht, später zu zahlen nichts. Diese Fälle gibt es zwar selten, dennoch sollte man sein Schicksal nicht herausfordern und dem Kind den Schokoriegel erst nach der Kasse geben.

Fehler beim Einkaufen im Supermarkt: Zeitschriften lesen – Hausrecht beachten

Es gibt einen weiteren Fall, bei dem man wissen sollte, was in Ordnung ist und was nicht, damit es nicht zu einem weiteren Fehler beim Einkaufen im Supermarkt kommt. Am Zeitungsstand in einer Zeitschrift blättern, schadet dem Produkt nicht und mitnehmen möchte man es ja auch nicht unbedingt. Das muss dann doch erlaubt sein, denkt sich vielleicht der ein oder andere.

Tatsächlich ist das reine Lesen einer Zeitschrift, bevor man sie gekauft hat, nicht strafbar. Worauf man allerdings achten sollte, sind die Regeln des Ladens. Der Ladenbesitzer kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen und verbieten, dass am Zeitungsstand gelesen wird. Hier muss man sich an die Hausregeln halten. Eine Anzeige muss man aber nicht gleich befürchten. (mda)