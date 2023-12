Brückentage 2024: So verdoppeln und verdreifachen Sie Ihre Urlaubszeit

Von: Julia Stanton

Dank mehrerer Brückentage, gibt es 2024 viele verlängerte Wochenenden. So holen Sie das meiste aus Ihren Urlaubstagen heraus. Unser Urlaubsplan.

Frankfurt — Arbeitnehmer haben 2024 allen Grund zur Freude. Es gibt nächstes Jahr mehr Brückentage als 2022 oder 2023, sodass mehr Spielraum bei der Urlaubsplanung entsteht. Brückentage, auch Fenstertage genannt, sind Tage, die zwischen einem gesetzlichen Feiertag und einem Wochenende liegen.

Davon gibt es 2024 mehrere: Gleich drei bundesweite Feiertage fallen auf einen Donnerstag. Christi Himmelfahrt (9. Mai), Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) und der 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). Der Freitag danach wird jeweils zum Brückentag. Für ein verlängertes Wochenende genügt es, am folgenden Tag – dem Freitag – Urlaub zu nehmen (10. Mai, 4. Oktober und 27. Dezember). An Weihnachten würde es sich zusätzlich lohnen, zwei oder drei Tage vorher, also am 23. und 24. Dezember Urlaub zu beantragen.

Wer bei der Urlaubsplanung strategische vorgeht, kann sich 2024 auf viele freie Tage freuen. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Urlaubsplanung 2024: Brückentage um den 1. Mai 2024 sinnvoll nutzen

Auch der Tag der Arbeit am 1. Mai, der kommendes Jahr auf einen Mittwoch fällt, bietet sich bei der Urlaubsplanung an: Arbeitnehmende haben die Möglichkeit zwei Urlaubstage einzureichen und sich so über fünf freie Tage am Stück freuen.

Feiertag bundesweit Datum Vorschlag zur Verlängerung* Nötige Urlaubstage/frei Tage am Stück* Neujahr 1. Januar 2024 (Montag) 30.12.2023 – 7.1.2024 4/9 Ostern 29. März – 1. April 2024 (Freitag – Montag) 30.3.2024 – 7.4.2024 4/9 Tag der Arbeit 1. Mai 2024 (Mittwoch) 1.5.2024 – 5.5.2024 2/5 Christi Himmelfahrt 9. Mai 2024 (Donnerstag) 9.5.2024 – 12.5.2024 1/4 Pfingstmontag 20. Mai 2024 (Montag) 18.5.2024 – 26.5.2024 4/9 Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober 2024 (Donnerstag) 3.10.2024 – 6.10.2024 1/4 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 25.12. und 26.12. 2024 (Mittwoch / Donnerstag) 21.12.2024 –29.12.2024 3/9 *inkl. Wochenende 19/49 *inkl. Wochenende

Außerdem bietet auch Neujahr 2024 Jahr die Möglichkeit, das Wochenende zu verlängern. Während der 1. Januar 2023 Jahr auf einen Sonntag fiel, ist er dieses Jahr an einem Montag und verkürzt so die erste Arbeitswoche des Jahres. Wer noch nicht bereit für den Alltagsstress ist, kann seine Urlaubstage nutzen, um die Woche zu verkürzen und noch länger zu entspannen.

Zusätzliche Feiertage in einigen Bundesländern

In bestimmten Bundesländern haben Arbeitnehmende zusätzlich noch weitere freie Tage: In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland ist Allerheiligen, am 1. November 2024, beispielsweise ein anerkannter Feiertag. Weitere Feiertage, die nur in manchen Bundesländern gelten, sind unter anderem der Reformationstag, am 31. Oktober, oder der Buß- und Bettag, am 22. November. Hessen zählt zu den Bundesländern mit den wenigsten gesetzlichen Feiertagen in Deutschland. Daher wurde dort auch schonmal nach weiteren Feiertagen gesucht.

Bevor Sie mit der Planung loslegen, sollten Sie sich allerdings über die Rechte und Pflichten, die bei ihrem Arbeitgeber bei der Urlaubsplanung gelten, genau informieren. Auch bei der Wahl des Urlaubsorts ist Vorsicht geboten: Ein Urlaub in Griechenland wird durch eine neu eingeführte Steuer bald schon viel teurer werden. (jus)