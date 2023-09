Urlaubs-Buchung in Spanien entpuppt sich als Betrugsmasche: Deutsches Paar zahlt 4000 Euro

Von: Stefan Wieczorek

In Torrevieja in Spanien haben Betrüger mit falschen Ferienwohnungen Geld von Urlaubern ergaunert. © Imago

Mit Fake-Angeboten von Immobilien in Torrevieja bereicherte sich eine kriminelle Gruppe in Spanien. Nun hat die Polizei sie verhaftet und gibt Tipps, wie man sich vor Betrug mit Unterkünften schützt.

Torrevieja – Die spanische Guardia Civil hat drei Menschen verhaftet, die sich durch Betrug mit falschen Ferienwohnungs-Angeboten in Torrevieja an der Costa Blanca bereichert haben sollen. Unter anderem fiel ein Paar aus Deutschland, das einen Urlaub an Spaniens Mittelmeerküste plante, auf die Masche der Bande herein. Allein von den Deutschen ergaunerten die Spanier 4000 Euro. Erst nach dem Buchen der vermeintlichen Unterkunft für den Sommer-Aufenthalt am Meer fiel den Opfern auf, dass es sich statt um ein Schnäppchen in Wirklichkeit um ein Fake-Angebot handelte, berichtet costanachrichten.de.

Costa Blanca: Deutsches Paar bei Urlaub-Buchen betrogen - Falsche Ferienwohnungen

Im Frühjahr 2023 hatte die Guardia Civil die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Anzeigen wegen ähnlicher Betrugsfälle mit Unterkünften an der Costa Blanca gehäuft hatten. Dabei wurden stets im Raum Torrevieja Immobilien zum Vermieten für den Urlaub angeboten. Als aber die Bezahlung getätigt wurde, verschwanden die Anbieter scheinbar spurlos, und die Ferienwohnungen entpuppten sich als inexistent. 29 Fälle mit Opfern aus Deutschland, Algerien, Kolumbien, Ecuador, Polen, Ukraine und Spanien konnten die Beamten durch die Verhaftung der mutmaßlichen Täter aufklären.

Die Identität der drei Mitglieder der Bande – zwei Männer und eine Frau im Alter von 42 bis 63 Jahren – fand die spanische Polizei über die Bankkonten heraus, über die die Bezahlungen für die falschen Ferienwohnungen eingegangen waren. Die in den Fake-Angeboten beworbenen Immobilien befanden sich überhaupt nicht im Besitz der Anbieter. Um aber vertrauenswert zu wirken, stattete die kriminelle Gruppe die Anzeigen durch gefälschte Verweise auf Immobilienbüros aus. So schöpfte auch das deutsche Paar beim Urlaub-Buchen zunächst keinen Verdacht und freute sich über das attraktive Angebot.

Wie man sich vor Fake-Angeboten von Unterkünften schützt: Tipps der Polizei in Spanien

Vor dem Buchen der Unterkunft beim Anbieter Beweise anfordern, dass besagte Immobilie wirklich existiert.

Informationen und Feedbacks zum Anbieter und zur Online-Plattform zusammenstellen.

Besondere Vorsicht bei außerordentlich attraktiven Ferienwohnungs-Angeboten bewahren.

Im Mai erhärteten drei Hausdurchsuchungen der Guardia Civil den Verdacht gegen die drei Spanier. Die spanische Polizei stellte neben Kontoauszügen, Telefonen und Bargeld auch acht Fahrzeuge, acht Immobilien und 16 Bankkonten sicher. Es zeigte sich, dass einige Mitglieder der Ferienwohnungs-Bande wegen ähnlicher Vergehen teils vorbestraft waren. Nach der Festnahme gelangten die mutmaßlichen Betrüger vorübergehend in Freiheit. Im Juli traf dann der europäische Haftbefehl aus Deutschland ein: Wegen des 4000-Euro-Betrugs, den das deutsche Paar beim Buchen des Urlaubs erlitten hatte.

Polizei sucht weitere Opfer und Täter: Vorsicht bei Top-Angeboten

Unter anderem deshalb hat die Polizei die Operation gegen die Bande noch nicht abgeschlossen. Noch seien Unterlagen zu begutachten, und weitere Opfer sowie Festnahmen seien möglich, meldet die Guardia Civil in einer aktuellen Mitteilung. Die Beamten mahnen zur Vorsicht beim Buchen von Ferienwohnungen über Online-Portale und geben Tipps, wie man sich vor Betrug mit den Unterkünften schützt: Nutzer sollten Beweise anfordern, dass besagte Immobilie wirklich existiert, Informationen zum Anbieter und zur Plattform zusammenstellen und bei außerordentlich attraktiv aussehenden Angeboten besonders achtsam sein.