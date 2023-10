Seltsam-Gläser in Schrank von Mitbewohner entdeckt: User fragt öffentlich, was das ist – und erfährt es dann

Von: Armin T. Linder

Tausende lockt die Frage eines Reddit-Nutzers an, was er denn da im Schrank seines Mitbewohners gefunden hat. Die Sache klärt sich schnell auf.

München – „Was ist das?“-Fragen bekommen bei Reddit sehr oft sehr viel Resonanz. So war es kürzlich bei einer mysteriösen Vorrichtung an einem Supermarkt-Einkaufswagen. Und so ist es auch jetzt beim Fund, den ein Nutzer im Schrank seines Mitbewohners gemacht hat. Mehr als 800 Kommentare gab es in den ersten acht Stunden, dazu über 2000 Reaktionen per Up-/Downvote. Natürlich ist nichts an der Schilderung bestätigt, wie ein Fake wirkt es aber wirklich auch nicht. Der Ort wird auch nicht angegeben, der Thread ist auf Englisch gehalten.

Mitbewohner entdeckt Gläser im Schrank – „Was könnten sie sein?“

„Ich habe diese Gläser im Schrank meines Mitbewohners gesehen“, schreibt der Nutzer. Dazu gibt es zwei Fotos und die Frage: „Was könnten sie sein?“ Ein Glas ist zudem mit „The Mother“ für „Die Mutter“ beschriftet. Den Mitbewohner einfach zu fragen, schien nicht die erste Option gewesen zu sein. Da geht man doch lieber ins Internet.

Diese beiden Fotos postete der neugierige Nutzer. © Reddit

Einige spekulieren, dass es eine Kombucha-Kultur sein könnte. Bei Kombucha handelt es sich um einen fermentierten, das heißt vergorenen Tee, für das es diesen sogenannten „Teepilz“ braucht, der auf Englisch unter der Abkürzung „SCOBY“ bekannt ist.

Wie so oft sorgen auch die absichtlich falschen Antworten für einen hohen Unterhaltungswert. Für folgenden Kommentar, der zugleich hilfreich wie auch absurd und geschmacklos ist, bekommt ein Nutzer sagenhafte 4.200 „Gefällt mir“-Angaben in den ersten acht Stunden: „Es ist ein SCOBY, ein Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (dt. etwa: symbiotische Kolonie aus Bakterien und Hefe, Anm. d. Red), die dafür genutzt wird, Kombucha herzustellen. Oder aber er hat seine Mama zerstückelt und ihre Knochen zu Gelee verarbeitet und das ist alles, was von ihr übrig ist, aber es ist wahrscheinlich Ersteres.“ Auch auf Essig tippen ein paar Betrachter.

Finder muss sich rechtfertigen – und klärt dann eigene Frage auf

Ein anderer stellt eine naheliegende Frage: „Greifst du öfter in die Privatsphäre anderer ein? Und postest es dann öffentlich?“ Die Erklärung des Nutzers: „Ich habe mir nur Socken geborgt. Es ist nicht so, dass seine persönliche Info hier irgendwo stehen würde.“ Das wirft neue Fragen auf: „Die Socken … deines Mitbewohners … borgen“, wiederholt einer. „Ich meine, wer hat das nicht“, rechtfertigt sich der Reddit-Nutzer. Auch ein anderer fragt, was er in dem Schrank zu suchen habe. Man kennt aber natürlich das genaue Verhältnis der beiden nicht, womöglich haben sie tatsächlich eine Übereinkunft, sich am Schrank-Inhalt des anderen bedienen zu dürfen, ohne weiteres macht man das ja nicht einfach. Ansonsten ist die Kritik absolut nachvollziehbar.

Jedenfalls klärt der Nutzer nur rund eine Stunde später seine eigene Frage auf. „Update: Es ist Met (fermentierter Honig)." Die prompte Frage, ob er nicht gleich seinen Mitbewohner hätte fragen können, statt das Internet damit zu behelligen, bleibt natürlich nicht aus.