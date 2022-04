Ferrero-Rückruf in Europa: Salmonellen-Gefahr in mehreren Produkten - etliche Kinder infiziert

Schon über 60 Fälle

+ © IMAGO / Norbert Schmidt Ein Ferrero-Überraschungsei. (Symbolbild) © IMAGO / Norbert Schmidt

Kurz vor Ostern ruft der Lebensmittelkonzern Ferrero Überraschungs-Eier zurück. Es gibt wohl mehrere Salmonellen-Erkrankungen bei Kindern, die in Verdacht mit dem Produkt stehen.

London - Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien hat der Lebensmittelkonzern Ferrero knapp zwei Wochen vor Ostern einige Chargen an Kinder-Überraschungseiern zurückgerufen. Die Lebensmittelsicherheitsbehörde teilte mit, der Rückruf habe „eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch“.

Ferrero-Rückruf in Europa: Unter anderem Überraschungseier betroffen

Die Überraschungseier lieben große und kleine Fans. Von den etwa 63 an einer Salmonellen-Infektion erkrankten Menschen in Großbritannien, sind die meisten kleine Kinder, meldet die Nachrichtenagentur PA am Montag. Auch in anderen EU-Ländern soll es zu Infektionen gekommen sein. Offizielle Rückrufe gibt es aktuell allerdings nur in Großbritannien, Frankreich und Belgien.

Zudem sind teils nicht nur Überraschungseier betroffen.

Ferrero-Rückruf in Frankreich, Belgien und Großbritannien

In Großbritannien und Irland wird etwa vor dem Verzehr von Kinder Surprise, also dem Ü-Ei mit einem Haltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022 gewarnt.

In Frankreich dagegen sind von dem Rückruf neben dem Ü-Ei auch Kinder Schoko-Bons, Kinder Mini-Eggs und Kinder Happy Moments betroffen. Bei allen Produkten sind die Mindesthaltbarkeitsdaten von Ende April bis Ende August 2022 betroffen.

In Belgien sind neben dem Überraschungs-Ei auch Schoko-Bons, Kinder Mini Eggs und Kinder Surprise Maxi betroffen. Hier wird vor dem Verzehr von Produkten mit dem Haltbarkeitsdatum zwischen August und September beziehungsweise im Fall des Überraschungseis zwischen Juli und Oktober gewarnt.

In Deutschland gibt es aktuell offenbar noch keinen offiziellen Rückruf.

Die Produkte sind nach dpa-Angaben alle in der gleichen Fabrik in Belgien hergestellt worden. Kunden wird empfohlen, Überraschungseier mit diesen Merkmalen nicht zu essen. Salmonellen sind eine häufige Ursache für Rückrufe. (dpa/ib) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA