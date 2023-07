„Wie das Ende der Welt“: Urlauber wird zum Helden in der Feuerhölle von Rhodos

Von: Helena Gries

Ein britischer Urlauber hat auf Rhodos sein Leben riskiert, um mehrere Familien aus der Gefahrenzone der Waldbrände zu retten.

Rhodos – In Griechenland haben verheerende Waldbrände Chaos ausgelöst. Seit Tagen lodern zahlreiche Feuer auf Rhodos, die Lage verschlimmert sich drastisch. Griechenland leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen mit zusätzlichem Wind breiten sich die Feuer auf Rhodos immer weiter aus.

Auf der griechischen Urlaubsinsel ist es aufgrund der Waldbrände bereits zu beispiellosen Massenevakuierungen gekommen, Menschen berichten von katastrophalen Bedingungen vor Ort. Tausende Touristen mussten bereits vor den Flammen fliehen. Aber es gibt auch Hoffnung, denn inmitten der Flammen werden Menschen zu Helden. So wie ein britischer Urlauber, der während seines Urlaubes auf Rhodos kurzerhand mit einem Mietwagen in die Gefahrenzone fährt, um Menschen zu retten.

Feuerhölle von Rhodos: Britischer Urlauber rettet Familien aus der Gefahrenzone

Als die Flammen auf Rhodos ausbrachen und in Richtung der Küste schlugen, war der Brite Jonathan Lewis mit seiner Familie im Urlaub auf der Insel in Griechenland. Trotz der Aussagen der übrigen Menschen, dass es sich nur um ein wenig Rauch handle und man sich keine Sorgen machen müsse, schritt der Familienvater aus Attleborough, Norfolk, zur Tat. Darüber berichten britische Medien, wie unter anderem Daily Mail. „Ich dachte, es wäre mehr als nur ein bisschen Rauch. Und ich bin sowieso kein großer Fan von Sonnenbaden, also dachte ich, ich schaue mal, ob ich helfen kann“ wird er zitiert.

Verheerende Waldbrände haben in Griechenland für Chaos gesorgt. Seit Tagen lodern die Flammen auf der Urlaubsinsel Rhodos. Tausende Menschen müssen evakuiert werden. © Ian Murison/dpa

Kurzerhand fuhr er mit seinem Mietwagen Richtung Lardos auf der Insel Rhodos. Gegenüber der britischen Boulevardzeitung Daily Star beschrieb es dies als eine Fahrt ins „Ende der Welt“, mit brennenden Gebäuden und fliehenden Familien. Er brachte daraufhin eine Familie in Sicherheit und kehrte insgesamt sechsmal in die Gefahrenzone zurück.

Verheerende Feuer auf Rhodos: Brennende Gebäuden und fliehende Familien

Nach acht Stunden erreichte das Thermometer seines Autos 45 Grad, berichten britische Medien. „Der Wind hat die Flammen angefacht und das Feuer noch stärker gemacht. Es herrschte absolutes Chaos“, erzählte Lewis. Weiter berichtet er über katastrophale Zustände beim Zusteigen der Menschen in die Busse vor Ort, „niemand schien das Kommando zu haben.“

Lewis filmt seine Rettungsmaßnahmen und beschreibt die apokalyptischen Szenen auf der griechischen Insel Rhodos. Die Familien, die er in seinem Wagen mitnimmt, drücken in dem Video ihre Verzweiflung über die Situation sowie ihre Dankbarkeit gegenüber dem Briten aus. (hg)