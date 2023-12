Feuerwehr freut sich über Hund im Aufzug

Von: Daniel Geradtz

Die Feuerwehr Pinneberg hat einen Hund aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. Sie postet den Einsatz im Netz und bekommt viel Lob.

Pinneberg – „Und manchmal sind es einfach die kleinen Einsätze, die für ein Lächeln und Glück sorgen“, schreibt die Feuerwehr Pinneberg auf Facebook. „So konnten wir gestern zwei Personen und einen Hund aus einem festsitzenden Aufzug befreien.“

„Der kleine Vierbeiner konnte es kaum erwarten, aus der misslichen Lage befreit zu werden und beobachtete ganz genau, was unsere Einsatzkräfte machten“, beschreiben die Feuerwehrler. Durch ein kleines Fenster blickten ihnen zwei kugelrunde Hundeaugen entgegen. „Nach kurzer Zeit ging es dann zum Glück wieder raus in die Freiheit.“

Hund und zwei Personen steckten in Aufzug fest

Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, veröffentlichte die Feuerwehr gleich noch ein Foto von ihrem Einsatz. Und das zeigt tatsächlich die Komik, die für Abwechslung in der ernsten Lage sorgte. Darin zu sehen: Der süße Hund konnte seine Helfer auf Augenhöhe bei der Arbeit beobachten.

Die Feuerwehr Pinneberg rettete Hündin Olga aus einem steckengebliebenen Aufzug. © Facebook.com/Feuerwehr Pinneberg

Feuerwehr Pinneberg postet Hunde-Bild und erntet Lob

Die Situation hat nicht nur bei den Feuerwehrleuten für Begeisterung gesorgt, sondern auch bei den Facebook-Usern. „Das war bestimmt ein selten schöner Einsatz für euch“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere meint: „Der erste Blick. Einfach köstlich!“

Natürlich bekommen auch die Helfer ihre verdiente Würdigung. Von „habt ihr toll gemacht“ über „schön, dass es euch gibt“ bis zu „herzlichen Dank für die Hilfe“ sind viele liebe Kommentare unter dem Bild zu finden.

Selbst die Hundebesitzerin meldete sich über die Social-Media-Plattform noch einmal zu Wort. Zumindest behauptet eine Frau: „Das ist meine süße Olga. Sie hat so gezittert, aber die Retter waren so lieb. Danke, ihr Helden“, schrieb sie.

Die Hunderettung in Pinneberg war eine der einfacheren Hilfeleistungen für die Feuerwehr. Andere Einsätze sind deutlich herausfordernder. So musste die Feuerwehr München zu Beginn des Jahres einen Hund retten, der am Stauwehr Oberföhring sechs Meter in die Tiefe gesprungen war.

