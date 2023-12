Böllerwurf auf Nachbarhaus: Explosion zerschlägt Fenster – Scherben prasseln auf schlafendes Baby (1)

Von: Moritz Bletzinger

Ein Böller zerstört die Scheibe eines Mehrfamilienhauses und gefährdet ein Baby. Die Polizei rückt aus und deckt noch mehr auf.

Greiz – Am Samstag (23. Dezember) um 22.00 Uhr ging ein lauter Knall durch Greiz in Thüringen. Unbekannte hatten einen illegalen Böller gezündet. Direkt vor dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. Die Detonation war so heftig, dass das Fenster zerbarst, teilt die örtliche Polizei mit.

Böller explodiert vor Fenster von Kleinkind: Scheibe zerbricht – Scherben prasseln über Bett

Hinter dem Fenster schlief bis dahin einjähriges Kind. Und das Baby hatte großes Glück: Scherben übersäten das Bett, das Kind blieb aber unverletzt.

Ermittlungen nach Böllerwurf in Greiz: Polizei findet 70 illegale Böller und Drogen

Polizei und Feuerwehr warnen immer wieder: Illegale Feuerwerkskörper sind gefährlich. (Symbolbild) © snapshot-photography/F.Boillot/imago

Die Polizei ermittelte sofort und die Explosion führte sie schnell in die Drogenszene der 22.000-Einwohner-Stadt. Mutmaßlich wurde der Böller aus dem Nachbarhaus vor das Gebäude geworfen. „Dort wohnen polizeibekannte Drogenjunkies“, so die Polizei. Ein 18- und ein 19-Jähriger.

Beamte durchsuchten die Wohnung und fanden dabei 70 illegale Böller sowie eine Kugelbombe. Das verhärtet den Böllerwurf-Verdacht. Außerdem wurden bei der Durchsuchung geringe Mengen Marihuana und Rauchutensilien gefunden. Es kommt nicht selten vor, dass die Spur von illegalen Feuerwerkskörpern zu anderen Verstößen führt.

Strafverfahren wegen illegaler Böller und Sachbeschädigung

Die Polizei beschlagnahmte die Feuerwerkskörper. Gegen die beiden Bewohner laufen jetzt Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

Darüber hinaus hofft die Polizei offenbar, damit schon einen Präventiv-Schlag vor Silvester gelandet zu haben. Sie schreibt: „Für die bevorstehende Silvesternacht dürfte nun einigen Chaoten die Munition ausgegangen sein.“ In den Umlauf gelangen die gefährlichen Böller jetzt nicht mehr. Legales Feuerwerk ist dieses Jahr in Deutschland ab dem 28. Dezember erhältlich. (moe)