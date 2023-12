„Warteten zwei Stunden im kalten Hubschrauber“: Flugretter bekommen nach Einsatz Hilfe verwehrt

Von: Yannick Hanke

Nach ihrem Einsatz müssen Flugretter in klirrender Kälte ausharren. Ein entscheidendes Detail fehlt, daher wird ihnen Unterstützung vorenthalten.

Zillertal – Diese Geschichte ist kaum zu glauben. Ein Notarzt-Hubschrauber-Team wollte sich nach getaner Arbeit aufwärmen. Dafür bat die Crew in einer Bäckerei im Tiroler Zillertal um heißen Kaffee. Problem nur: Keiner von ihnen hatte Bargeld dabei. Als sie das Versprechen abgaben, ihre Getränke später zu zahlen, wurde ihnen der Kaffee prompt verweigert.

Unterkühlten Flugrettern in Österreich wird heißer Kaffee in Bäckerei verwehrt

Wie krone.at berichtet, hatte die Besatzung des Notarzt-Hubschraubers Heli 4 gerade erst einen Einsatz im Tiroler Zillertal erfolgreich gemeistert. Dann wurde die Crew durch dichten Nebel dazu gezwungen, ihren Rückflug zu unterbrechen. In der Folge verbrachten sie etwa zwei Stunden im kalten Hubschrauber.

Im Tiroler Zillertal wurde einem Notarzt-Hubschrauber-Team in einer Bäcker-Filiale heißer Kaffee verwehrt. Sie durften zwei Stunden im kalten Hubschrauber ausharren. © Eibner/imago/Symbolbild

Ihre Hoffnung: Sich in einer nahegelegenen Bäckerei aufwärmen zu können. „Wir warteten rund zwei Stunden im kalten Hubschrauber auf besseres Wetter und wollten dann – wirklich schon ziemlich ausgefroren – in der nahegelegenen Bäckerei drei Kaffee trinken“, hieß es dann auch von Flugretter Conny Naschberger gegenüber dem österreichischen Portal. Ein Vorhaben, das scheitern sollte.

„Hätten auf der Heimfahrt bezahlt“: Flugretter haben kein Bargeld für Kaffee dabei – und zeigen sich entsetzt

Denn in der nahen Ruetz-Filiale wurde Naschberger und seinem Team der Kaffee mangels Bargeld verwehrt. „Am Abend auf der Heimfahrt hätten wir bezahlt“, versicherte der Flugretter. Naschberger, der Pilot und der Flugarzt fanden sich also in einer misslichen Situation wieder. Sie hätten an der Theke der Bäckerei ausführlich ihre Lage beschrieben, mehr als lange Gesichter hätte ihnen dies aber nicht eingebracht.

„Eine Mitarbeiterin stellte unmissverständlich klar, dass es alles nur gegen Sofortzahlung gebe“, erinnert sich Naschberger. All das Bitten und Flehen hätte aber nichts geholfen. Die Mitarbeiterin in der Filiale wäre eisern geblieben und die Crew der Heli 4 musste enttäuscht wieder abziehen. Mit ihnen im Gepäck: Hunger und Durst statt eines vollen Magens und einem wohl gewärmten Körper. Das Trio fand sich dann im kalten Hubschrauber wieder. Noch drastischer erging es einem deutschen Alpinisten, der von einem gefrorenen Wasserfall in die Tiefe hinabstürzte – und starb.

„Wollten nichts geschenkt“: Empörte Flugretter wollen Bäckerei-Filiale künftig meiden

Eines stellte Naschberger gegenüber krone.at unmissverständlich klar: „Wir frühstücken hier regelmäßig und wollten nichts geschenkt, sondern nur die paar Euro ein paar Stunden später vorbeibringen.“ Dazu sollte es bekanntlich nicht kommen. Überzeugt zeigte sich der Flugretter, dass er und sein Team „in dieser Situation in jedem Haus in Tirol etwas bekommen hätten“. Schließlich werde der Besatzung auf jeder Hütte ungefragt Kaffee angeboten.

Und wie ging es im Nachgang weiter? In der Konsequenz hätte Naschberger eine Mail an die Firma Ruetz – die mit weit mehr als 40 Filialen in Österreich (Tirol und Vorarlberg) vertreten ist – geschickt. Eine Rückmeldung aus dem Ruetz Backhaus hätte es dann auch gegeben. Der Fall soll mit dem Team vor Ort besprochen werden.

Und auch ein Gutschein wurde Naschberger und seinem Team angeboten. Darum würde es ihnen aber nicht gehen, so der Flugretter. Seine Crew wolle die Filiale künftig meiden. Wie wichtig ihr Einsatz ist, zeigt allein der Fall von sich völlig überschätzenden deutschen Wanderern in Tirol. (han)

