Wie entsteht das Geräusch beim Fingerknacken - und wie schädlich ist es für die Gelenke?

Für Manche einfach nur unangenehm: Das Fingerknacken. © dpa

Fingerknacken - unbedenkliche Angewohnheit oder Gesundheitsrisiko für die Gelenke? Und was passiert eigentlich, wenn wir mit den Fingern knacken?

München - Manche machen es ständig, und sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Andere können das Geräusch überhaupt nicht ausstehen: Fingerknacken. Doch was ist das überhaupt, und wie schädlich ist es für die Gesundheit unserer Gelenke? Kann man dadurch sogar Athrose bekommen?

Die derzeit vorherrschende Theorie, was beim Knacken überhaupt passiert, stammt aus Kanada, von Forschern der University of Alberta aus dem Jahr 2015. Der Wissenschaftler Gregroy Kawchuk und seine Mitarbeiter entdeckten beim Fingerknacken einen Hohlraum im Gelenk.

So entsteht Fingerknacken: „Es ist ein wenig, als würde sich ein Vakuum bilden“

So sagte Kawchuk: „Es ist ein wenig, als würde sich ein Vakuum bilden. Wenn sich die Gelenkflächen plötzlich voneinander wegbewegen, ist keine Flüssigkeit mehr da, um das immer größer werdende Volumen zu füllen. So kommt es zu dem Hohlraum, und dieses Ereignis ist mit dem Geräusch verbunden.“

2018 gab es eine neue gemeinsame Studie von Forschern aus den USA und Frankreich. Der Laut beim Fingerknacken entsteht demnach, wenn eine sogenannte Kavitationsblase in der Flüssigkeit des Fingergelenks zerbricht. Es könnten auch mehrere dieser mikroskopisch kleinen Blasen zerbrechen, doch eine reiche aus, um das Knacken hervorzurufen, so Abdul Barakat, Professor an der Pariser Ecole Polytechnique, zur Nachrichtenagentur AFP. Das Knacken könne erst nach 20 Minuten wiederholt werden.

Fingerknacken - ist es gesundheitlich bedenklich?

Und wie schädlich ist nun das Knacken? Muss man sich sehr zügeln, und dem Drang unbedingt widerstehen?

Die Antwort darauf lautet wohl nein. Fingerknacken scheint nicht schädlich zu sein.

„In der Regel dürfte das Knacken keine negativen Folgen haben.“ Auch dann nicht, wenn es mal knackt, obwohl man gar nicht an den Fingern gezogen hat“, sagte Fritz Uwe Niethard, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), sagt zum Spiegel.

„Wir hätten vermutlich bereits bemerkt, wenn Menschen, die ihre Gelenke knacken lassen können, häufiger Probleme mit diesen Gelenken haben“, meint auch Orthopädin Caroline Werkmeister, die das Athleticum am Universitätsklinikum Eppendorf leitet. Auch die Studie aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass das Fingerknacken unbedenklich sei.

60 Jahre langer Selbstversuch: Arzt knackte nur mit einer Hand

Der US-amerikanische Mediziner Donald L. Unger führte gar einen 60-jähirgen Selbstversuch durch. Er knackte ständig nur mit der linken Hand, nicht mit der rechten. Das Ergebnis: Man konnte keinen besonderen Verschleiß des Gelenks feststellen.

Manche Menschen hingegen können gar nicht richtig knacken, selbst wenn sie es versuchen. Wie kommt das? Niethard erklärt: „Bei manchen Menschen sind die Gelenke genetisch bedingt lockerer als bei anderen. Dann knacken sie auch einfacher.“

Studie: Menschen, die Finger knacken, trinken auch oft viel Alkohol

Die Studienlage über das Fingerknacken ist generell eher noch unausgereift. Eine Studie aus dem Jahr 1990 von zwei Medizinern von Mount Carmel Mercy Hospital in Detroit brachte eine Korrelation zwischen dem Fingerknacken und erhöhtem Alkoholkonsum, geschwollenen Händen, Fingernägelbeißen, körperlicher Arbeit und einer Tendenz zum Rauchen hervor.

Das Fingerknacken ist wohl eher unbedenklich. Doch sollten sie in den Gelenken Schmerzen empfinden, wenn sie Knacken, sollten sie dennoch zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen. (cg)