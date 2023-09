Hobby-Fischer ziehen Mega-Wels aus Alpen-See – und kassieren hohe Strafe

Von: Bettina Menzel

Teilen

Am Schweizer Greifensee fingen zwei Männer einen 2,2 Meter langen Wels und begangen Tierquälerei (Symbolbild). © IMAGO/Zoonar.com/EP

Zwei Hobbyfischer angelten am Greifensee in der Schweiz einen 2,2 Meter langen Wels. Für das „perfekte Foto“ unterzogen sie das Tier unnötigen Quälereien.

Greifensee – Immer wieder ziehen Hobbyangler riesige Fische aus dem Wasser. Nur wenige Kilometer von der Schweizer Metropole Zürich entfernt liegt der Greifensee. In dieser Idylle fingen zwei 30 und 34 Jahre alte Hobbyfischer einen 2,2 Meter langen Wels und zogen ihn aus dem Wasser – allerdings mit unlauteren Methoden und Qualen für den Fisch. Die Justizbehörden schritten ein und belegten die beiden Züricher mit hohen Geldstrafen.

Hobbyfischer angeln 2,2 Meter langen Wels und quälen das Tier – für Fotos

Die beiden Männer aus Zürich hatten es im August des vergangenen Jahres laut einem Bericht der Schweizer Zeitung NZZ auf einen großen Fang abgesehen. Sie steuerten bewusst eine bestimmte Region des Greifensees an, in der sich offenbar besonders große Fische tummeln. Tatsächlich biss ein riesiges Tier an, wie kürzlich auch bei einem deutschen Hobbyfischer. Laut Angaben des Duos gegenüber dem Fachportal petri-heil.ch handelte es sich um einen stolze 2,45 Meter langen und 90 Kilogramm schweren Wels.

Ein Mitarbeiter des Portals sagte allerdings gegenüber IPPEN.MEDIA, dass „es sich herausgestellt hat, dass der Fänger bei der Längenangabe übertrieben hat“. Schweizer Medien zufolge wurde der Fisch auf rund 2,2 Meter Länge geschätzt. So oder so waren die beiden Männer offenbar auf ein derartiges „Ungetüm“ laut Einschätzung der Justizbehörden nicht vorbereitet.

Freilassen wollten die Angler ihre fette Beute aber auch nicht. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft See/Oberland ermittelte, unterzogen die beiden Männer das Tier einer „unnötigen, mehrstündigen Tortur“, indem sie den Fisch mit einem Seil durch den Mund am Boot festbanden und hinter sich herzogen. Dies sei tierschutzwidrig gewesen, urteilten die Gesetzeshüter. Eine Reizung der Nervenzellen an den Kiemen sei die Folge gewesen und damit auch Schmerzen, Leiden oder zumindest ein „überanstrengender Transport“.

Der Greifensee in der Schweiz. © IMAGO / Pond5 Images

Als die beiden Hobbyfischer ihren Fang ans Ufer gebracht hatten, endete die Quälerei für das Tier noch immer nicht. Für das „perfekte Foto“ machten die beiden Züricher den Wels zunächst vom Seil los, befestigten dieses aber nach kurzer Zeit wieder an derselben Stelle im Mund des Fisches, bis sie alle Bilder im Kasten hatten. Das zweimalige Anbringen des Seils sei laut Staatsanwaltschaft nicht nötig gewesen, zitiert die Schweizer Zeitung aus der Urteilsbegründung.

Hobbyfischer erhalten Strafe in vierstelliger Höhe und Eintrag ins Strafregister

Der Angelausflug kommt die beiden Männer nun aufgrund ihrer Tierquälerei teuer zu stehen. Beide erhielten eine Strafe in Höhe von 30 Tagessätzen. Aufgrund unterschiedlicher finanzieller Verhältnisse beträgt der Tagessatz eines der Hobbyfischers 130 Franken (etwa 135 Euro), der andere zahlt 30 Franken (etwa 31 Euro) pro Tag, was in etwa einer Gesamtstrafe von 4.050 Euro beziehungsweise 930 Euro entspricht.

Hinzu kommen jeweils Verfahrenskosten in Höhe von je 800 Franken, sowie zusätzliche Gebühren von 1.200 Franken beziehungsweise 800 Franken, wie die Schweizer Zeitung berichtete. Zudem erhielten die beiden Männer einen Eintrag ins Strafregister in der Schweiz. Auch in Italien hatte kürzlich ein Fall von Tierquälerei Schlagzeilen gemacht: Ein Hirte hatte in einer Region im Norden des Landes seine Schafherde misshandelt.