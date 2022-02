Fischer stürzt beim Pinkeln von seinem Boot - Eine Robbe rettet ihm das Leben

Von: Jennifer Kuhn

Ein Kegelrobbenjunges liegt am Strand von Horsey Gap (England) © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Welch ein Glück! Fischermann Scott Thompson fiel von seinem Boot. Mehrere Stunden schwamm er im eiskalten Wasser - bis ihm eine Robbe zur Hilfe kam.

Santa Barbara - Scott Thompson wollte über mehrere Stunden fischen, als ihm ein großes Unglück passierte: Er fiel von seinem Boot. Der Grund für seinen Sturz: Er musste dringend auf die Toilette. Doch in kleinen Fischerbooten sind diese meistens nicht vorhanden. Der junge Mann stürzte über Bord - und das an einem Ort, an dem der Weiß Hai, Bullenhaie und Tigerhaie ihr Zuhause haben: Santa Barbara. Also eine durchaus gefährliche Situation in die er sich begeben hatte. Im Interview mit KABC-TV erinnerte er sich noch einmal an diesen furchtbaren Moment zurück - denn er konnte nicht mehr zurück auf sein Schiff: „Ich dachte mir: „Großartig, so werde ich sterben. Heute ist der Tag, an dem ich sterben werde“, so der Fischer. Doch es kam anders - denn ihm wurde geholfen. Und zwar nicht von einem Menschen, sondern von einer Robbe. Ein Glück im Unglück.

Robbe rettet Fischer das Leben - er war Meilen von der Küste entfernt

Wie ernst die Lage war, bemerkte der Fischer erst Stunden später. Er befand sich in einem Schockzustand - und Meilen von der Küste entfernt: „Als ich den Ernst der Situation erkannte, setzte Panik ein. Ich war wahrscheinlich sieben oder acht Meilen von der Küste entfernt und trug nur ein T-Shirt und ein Paar Shorts“, so Scott Thompson. Er dachte an seine Kinder und an seine Familie - er war am Ende seiner Kräfte. Mittlerweile wurde es Mitternacht - und Thompson schwamm weiterhin im Meer herum. Er sah von weitem eine Ölplattform - doch dahin zu schwimmen wäre viel zu weit gewesen. Plötzlich hörte er ein großes Platschen neben sich. Ein weiterer Schock-Moment für den Fischer. „Als ich dieses Plätschern hörte, sprang mir das Herz aus der Brust und ich dachte: „Mist, ein Hai!“ Doch es stellte sich heraus, dass es ein anderer Meeresbewohner war - eine kleine Robbe. „Sie sah mich an - und dachte sich wahrscheinlich auch: „Was macht der denn hier?“, schmunzelte er. Die ganze Zeit schwamm die Robbe neben ihm her - auf dem Weg zur Ölplattform. Wenn Scott Thompson anfing zu schwächeln, gab die Robbe ihm einen kleinen Schubs, wie er weiter im Interview erzählte.

Fischermann und Robbe begeben sich auf ein gemeinsames Abenteuer: „Ich sang dabei Lieder“

Es klingt wie ein Märchen. Die Robbe wich ihm nicht von seiner Seite - zu diesem Zeitpunkt war der Meeresbewohner der beste Freund von Scott Thompson. „Ich habe ihm ständig ein paar Witze erzählt und sang dabei Lieder", so der Fischer. Selbst als sie die Ölplattform erreicht hatten, musste der Fischermann eine ganze Zeit lang die Leiter suchen. Währenddessen wurde er durch die Wellen immer wieder runtergezogen und von einigen Muscheln geschnitten. Es gelang ihm aber dann doch - er fand eine Leiter und lief direkt zu einem Mitarbeiter auf der Ölplattform. Direkt wurde Scott Thompson in Handtücher eingewickelt, nahm eine Dusche und bekam einen heißen Kaffee zubereitet. Auch sein Boot wurde im Nachhinein gefunden - fünf Meilen von Santa Cruz Island. Wenn er an diese Momente zurückdenkt, kann er selbst gar nicht glauben, was ihm da eigentlich passiert ist. Und wer ihm vor allem diese Geschichte glaubt: „Ich sage Ihnen was. Ich glaube, dass es jetzt eine höhere Macht gibt. Ich weiß nicht was es ist - aber es gibt eine Macht, die größer ist als ich. Das wurde mir gezeigt und ich werde es für den Rest meines Lebens nie bezweifeln". Dank dieser kleinen Robbe.