Riecht es in ihrer Wohnung ständig nach Fisch? Dahinter steckt womöglich ungeahnte Gefahr

Von: Maximilian Hertel

Fischgeruch in der Wohnung hat vermutlich niemand gerne. Wenn es allerdings nach Fisch riecht, ohne dass in letzter Zeit Fisch zubereitet wurde, kann das richtig gefährlich werden.

Kassel – Wenn ein Fischgeruch in der Wohnung herrscht, ist das nicht unbedingt eine Angelegenheit, die man offen zugeben möchte. Doch genau darüber berichtete eine Mutter auf Schottland in einem Video auf der Plattform TikTok: Über einen fischigen Geruch im Schlafzimmer und welcher verheerende Grund dahinter steckt.

Fischgeruch in der Wohnung – Schottin berichtet auf TikTok von Ihrer Entdeckung

Die TikTok-Userin Claudia Anderson berichtete davon, wie seit Wochen ein unangenehmer Fischgeruch in ihrer Wohnung herrsche. Als der unangenehme Geruch nicht von allein aus der Wohnung verschwand, haben Claudia und Ihr Mann zunächst verstopfte Rohre im Badezimmer verdächtigt. Doch nach einer gründlichen Reinigung der Abflüsse und der Toilette sei der Geruch immer noch präsent gewesen. Die Mutter aus Schottland entscheid sich also, nach der Ursache zu googeln.

Und siehe da – Claudia hält in dem Video ihr Handy in die Kamera und präsentiert ungläubig ein Suchergebnis auf Google: „Elektrische Komponenten verbreiten oftmals diesen Geruch, wenn sie überhitzen. In 90 Prozent der Fälle ist dieser Geruch ein Anzeichen auf ein ernsthaftes elektrisches Problem.“

Nach dieser Erkenntnis habe die Schottin sofort ihren Schwager kontaktiert, der Elektriker sei. Dieser habe ihr bestätigt, dass ein durchgeschmortes Kabel durchaus der Ursprung des Fischgeruchs sein kann. Sie solle das umgehend mal checken lassen. Kurzerhand nahm Ihr Schwiegervater, der ebenfalls Elektriker war, die Steckdosen unter die Lupe.

Losgelöstes Kabel in Steckdose – Achtung Brandgefahr!

Tatsächlich scheint sich hinter dem Fischgeruch in dem Schlafzimmer von Claudia und ihrem Mann eine ernstzunehmende Bedrohung zu verbergen. Denn die Ursache komme von einem Kabel in der Steckdose, welches sich gelöst und als Folge das Plastik innerhalb der Steckdose angeschmort habe. „Ich bin einfach nur froh, dass wir das gefunden haben, bevor alles in Flammen aufgeht“, gesteht die TikTokerin in dem Video.

Gegenüber rtl.de bestätigten mehrere Elektriker, dass ein defektes Kabel tatsächlich nach Fisch riechen könne. Außerdem solle das betroffene Kabel umgehend ausgetauscht werden. Doch Brandgefahr geht nicht nur von der Steckdose aus, da auch Haushaltsgeräte einen Wohnungsbrand verursachen können.

