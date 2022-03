Hätten Sie das gedacht? Frau verrät ihr Alter in TikTok-Video – Zuschauer können es kaum fassen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die Mutter von Dalyce Barnett Radtke aus Kanada wird zur Fitness-Sensation auf TikTok. © TikTok/fit_momof7

Videos auf TikTok gibt es wie Sand am Meer. Diese Anti-Aging Aufnahme der Fitness-Filmerin Dalyce Barnett Radtke aus Kanada aber ist wirklich etwas zum Augenreiben.

Fitness ist für die meisten von uns etwas, dass wir lieber der Community auf TikTok, YouTube oder Instagram überlassen. Videos zu Trainings und Anti-Aging gibt es schließlich genug. Dass man aber, wenn man selbst aktiv wird, extreme Erfolge erzielen kann, zeigt die Mutter von Dalyce Barnett Radtke aus Kanada.

TikTok: Community reibt sich die Augen über diese Fitness Sensation

Das Erstaunen war mehr als groß, als Dalyce Barnett Radtke aus Kanada verriet, wie alt ihre Mutter bereits ist. Die schlanke Dame würde man vielleicht auf 70 Jahre schätzen - tatsächlich ist sie aber ganze zwei Jahrzehnte älter! „Unfassbar“, schreibt eine Userin auf TikTok, eine andere bedankt sich für die Motivation, die das Video mit sich bringt. „Das ist mein Ziel“, bekennt sich eine Nutzerin aus Deutschland.

Und tatsächlich inspiriert die Mutter der Fitness-TikTokerin viele User zu konkreten Plänen: „ Sie sieht großartig aus. Ich bin in meinen späten Sechzigern und habe entschieden, wieder Tennis zu spielen. Ich freue mich darauf, mich wieder in eine viel bessere Form zu bringen.“ Was aber alle wissen wollen: Was ist das Geheimnis der Neunzigjährigen?

Fitness oder Glück: Was ist das Erfolgsrezept ?

Natürlich liegt die Annahme nah, die Erscheinung dieser TikTok -Verblüffung wurzele schlichtweg in guten Genen – so auch ein Erklärungsansatz der Neunzigjährigen im Video. Doch Tochter Dalyce hakt ein: Da ihre Großmutter nur 82 Geburtstage feierte und auch mit den Jahren etwas „heavy“ wurde, müsse die eigene Mama doch über die Gene hinaus ein Erfolgsrezept haben. „Ich fühle mich besser, wenn ich mich bewege“, gesteht diese. Was das konkret bedeutet, ist erstaunlich.

TikTok: Neuzigjährige verrät ihre Routine für Fitness im Alter

Eineinhalb Stunden täglich – so oft trainiert die Mutter von Fitness-TikTokerin Dalyce ihren Körper morgens mindestens. Zirkeltraining, Stretching, Laufband - vom Gymnastikball bis zu Gewichten ist alles in ihrer Anti-Aging Routine vertreten. Ob es ihr gefällt? „Es gefällt mir, wenn es zu Ende ist“, lacht die Neunzigjährige. Es sei eine Notwendigkeit, meint sie, denn sie wisse, wie es ohne viel Bewegung um sie bestellt wäre.

Lesen Sie auch Viermal die Woche drei Stunden: Michelle ackert für „Let‘s Dance“ mit Tochter Mia im Fitnessstudio Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch unglaublich anstrengend. Davon kann nun auch Michelle ein Liedchen singen. Um sich auf „Let‘s Dance“ vorzubereiten, hat sie deswegen im Vorfeld hart trainiert - und das nicht allein: Ihre Tochter Mia hat die Schlagersängerin so richtig gedrillt. Viermal die Woche drei Stunden: Michelle ackert für „Let‘s Dance“ mit Tochter Mia im Fitnessstudio „Schwierigkeiten Deutsch zu sprechen“: Danni Büchners Zwillinge sprechen hauptsächlich Spanisch Auf Instagram unterhält sich Danni Büchner mit ihrer jüngsten Tochter. Doch sie scheint bereits zu ahnen, dass sie sich im Anschluss der Kritik vieler Fans stellen muss. Denn Jennas Deutsch ist brüchig. Bevor es dazu kommt, nimmt sie die 5-Jährige in Schutz. „Schwierigkeiten Deutsch zu sprechen“: Danni Büchners Zwillinge sprechen hauptsächlich Spanisch

Wer jetzt aber denkt, dieses Fitness-Konzept erfordere einen leeren Terminkalender und einen vollen Geldbeutel, der irrt. „Ich wohne in einer kleinen Wohnung“, erklärt die Neunzigjährige auf TikTok. Dennoch sei sie aktiv, habe eigentlich so gut wie alles in ihrem Appartment selbst gemacht – Vorhänge nähen, tapezieren , streichen, dekorieren, das alles gehört in das Repertoire, das die Mutter von Dalyce fit hält. „Ich überlege mir immer, wie man es noch verbessern kann“, erklärt die Anti-Aging-Sensation aus Kanada, die erst in ihren Sechzigern mit Fitness angefangen hat.

Kein Wunder also, dass auch der Wahlspuch von Tochter Daylce, die als siebenfache Mutter auf social media mehrere Fitness-Kanäle führt, lautet: „Alter ist nur eine Zahl.“ Es ist also nie zu spät.