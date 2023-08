Beklemmendes Video vom Waldbrand auf Hawaii: Familie flüchtet vor Feuer-Inferno in den Ozean

Von: Felina Wellner

Heftige Waldbrände gerieten auf Hawaii in der Nacht zum Donnerstag (10. August) außer Kontrolle. © Matthew Thayer/dpa

Umzingelt von den Flammen auf der Hawaii-Inseln Maui, flüchtet eine Familie in den Pazifischen Ozean. Etwa fünf Stunden lang wartet sie dort auf Hilfe.

Maui – Die apokalyptischen Szenen auf Hawaii ziehen große Herausforderungen mit sich: Für Einsatzkräfte, die mit aller Kraft versuchen, die Flammen in den Griff zu bekommen und die Todesopfer der Feuerkatastrophe so klein wie möglich zu halten. Und für Bewohner und Urlauber, die um das eigene Überleben kämpfen. Handyaufnahmen eines jungen Mannes dokumentieren, wie er gemeinsam mit seinem kleinen Bruder und seiner Mutter den Flammen entfloh.

Flucht in den Ozean – Video zeigt beklemmende Aufnahmen vom Waldbrand auf Hawaii

Um den Waldbränden auf Hawaii zu entkommen, ist die Familie in den Pazifischen Ozean vor Maui geflüchtet. Das Video zeigt, wie sie und Gleichgesinnte im Wasser ausharrten, während um sie herum das Feuer wütete und ein Qualm-Schleier das Atmen erschwerte.

In einem CNN-Interview erzählte der 19-jährige Noah, wie es dazu kam: Zunächst habe er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder die Flucht mit dem Auto versucht. „Der trockene Rasen brannte auf beiden Seiten untereres Autos.“ Die Flammen haben anschließend die Gebäude auf der gegenüberliegenden Straße erreicht und jegliches Weiterkommen unmöglich gemacht, schilderte er weiter. Die Flucht in den Ozean sei für sie der einzige Ausweg gewesen.

In dem Video ist alles um sie herum grau und qualmig. Nicht weit von ihnen entfernt ist die Flammenhölle zu sehen. Ein starker Wind bläst ihnen die rauchige Luft um die Ohren und sie versuchen ihr Gesicht zu bedecken.

Eine Familie sieht nur einen Ausweg: Sie flüchtet vor den Flammen auf der hawaiianischen Insel Maui ins Meer. © Screenshot/Twitter Citizen Free Press

„Ich wollte nicht, dass er sieht, was hinter ihm passiert“: 19-Jähriger beschützt kleinen Bruder bei Flucht in den Ozean

„Wasch lieber deine Maske aus“ und „schau nicht in die Flammen“ sagt der besorgte 19-Jährige zu seinem kleinen Bruder in seiner Handyaufnahme. Für seinen Rat wegzublicken, hat es verschiedene Gründe gegeben, sagt er im CNN-Interview. Neben dem grellen Licht des Feuers und dem Wind, welcher den Qualm und zu ihnen rüber fegte, wollte er vor allem nicht, „dass er sieht, was hinter ihnen passiert“.

In dem Video ebenfalls zu erkennen: Die beklemmende Situation der Familie war kein Einzelfall. Um sie herum versuchten sich weitere Menschen im Wasser des Ozeans am Leben zu halten. Etwa fünf Stunden habe es in ihrem Fall gedauert, bis Einsatzkräfte zur Hilfe herbeieilten, so Noah.