Kaufland-Entdeckung von TV-Reporter dürfte einige stinksauer machen

Von: Armin T. Linder

Ein TV-Reporter hat in einer Kaufland-Filiale in Berlin eine Regal-Entdeckung gemacht - dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen, beide ähnlich ärgerlich.

Berlin - Trent Murray arbeitet seinen Twitter-Angaben zufolge für verschiedene TV-Sender als Berlin-Korrespondent. Wohl weniger bei einem beruflichen Einsatz, als vielmehr privat hat er nun im örtlichen Kaufland eine Entdeckung gemacht, die er mit seinen rund 2000 Followern teilt. Und die hat NICHTS mit leeren Speiseöl-Regalen zu tun.

Kaufland in Berlin: Fleisch landet mitten in Vegan-Abteilung - ungekühlt!

Er meldet sich aus dem Kaufland, „wo irgendein Klugscheißer ein RIESIGES Brathähnchen in die Vegan-Abteilung gelegt hat“. Dazu gibt es zwei Beweisfotos. Zunächst gab es in den ersten rund 20 Stunden nur wenige Likes und einen Augen-Emoji als Reaktion. Die Bilder habe er im Kaufland in Berlin-Tempelhof aufgenommen, erklärt er tz.de auf Rückfrage.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste: Jemand, der mit Veganismus rein gar nichts anfangen kann, hat sich einen ziemlich schlechten Scherz erlaubt. Wer aufgrund von Tierwohl oder aus anderen Gründen auf pflanzliche Produkte setzt, dürfte den Anblick von rohem Fleisch nicht sonderlich goutieren - und könnte ziemlich sauer werden.

Kaufland in Berlin: War es Absicht oder Sorglosigkeit?

Die andere: Es ist Zufall, dass das Hähnchen in der Vegan-Abteilung gelandet ist. Jemand hat es sich einfach anders überlegt und war zu faul, das Fleisch zurück zur passenden Abteilung und in die Kühlung zu legen. Dann bietet der Anblick mindestens genauso großen Grund für Ärger. Denn: Ungekühlt verdirbt das Geflügel, müsste wohl von den Kaufland-Mitarbeitern weggeworfen werden. Bei genauem Blick ist auf seinem Foto auch noch Krautsalat UND eine Packung Wurst zu sehen.

Nicht nur das Brathähnchen gehört da definitiv nicht hin. © Trent Murray/Twitter

TV-Reporter Murray tendiert übrigens zur zweiteren Option. „Ich war auf jeden Fall überrascht. Aber es fühlte sich absichtlich an - eher als habe jemand seine Meinung geändert und es einfach dort gelassen.“ Einen Kommentar an einen Kumpel war es dem Briten noch wert. „Ich sagte zu meinem veganen Freund: ‚Sag nicht, Deutsche hätten keinen Sinn für unverschämten Humor.‘“

Ähnliche Funde sorgten in der Vergangenheit immer wieder für entsetzte Reaktionen im Netz. Denn: Hier ist ein Tier gestorben, und wegen Bequemlichkeit eines Verbrauchers landet das Fleisch in der Tonne. „Wie asozial kann man sein?“ und „Menschen sind das Allerletzte“, schrieben Nutzern zu Fotos aus München, die ebenfalls zeigen, wie Fleisch unachtsam außerhalb der Kühlung abgelegt wurde. Eher aus der Abteilung „lustig“ stammt hingegen eine andere Kaufland-Beobachtung: Bei dieser Sahne stimmt doch was nicht?! (lin)