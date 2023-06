„Verp***t euch!“: Star-Koch erteilt Veganern Hausverbot

Drastische Maßnahme

Ein Promi-Koch verbannt alle Veganer aus seinem Restaurant, nachdem sich eine Kundin über ihr fleischloses Essen beschwert hatte: „Sie können sich verpissen“.

Perth – Auf seiner Karte stehen Hühnerleberpastete, Schweinebauch und Lammkeule, Rinderbacke, Tintenfisch und Entenconfit. Eigentlich hätten bei der jungen Veganerin, die das Restaurant „Fyre“ von Starkoch John Mountain im australischen Perth besucht, alle Alarmglocken schrillen müssen. Anstatt dessen aber verlangt sie nach einem pflanzlichen Menü und bricht damit einen Riesenzoff vom Zaun. Dem Gastronomen platzt schließlich der Kragen. Veganer haben ab sofort bei ihm Hausverbot.

„Verpi**t euch!“: Star-Koch erteilt Veganern Hausverbot

„Fyre“ heißt das Restaurant, im Perther Vorort Connolly, in dem es am vergangenen Samstag (17. Juni) zum Showdown kam: „Es kam ein junges Mädchen ins Lokal, meldete sich ... und fragte, ob es vegane Optionen gäbe“, zitiert die Daily Mail den Restaurantchef Mountain. „Das war mein einziges Defizit ... Ich sagte, ich würde ihr entgegenkommen, ich sagte, wir hätten Gnocchi, Gemüse ... und das war‘s.“

Die Veganerin fühlt sich dennoch hart vernachlässigt: „Meine einzige Option war das Gemüsegericht ... es war okay, aber nicht sättigend ... und ich war schockiert, als ich sah, dass es 32 Dollar kostete“, schreibt sie nach ihrem Besuch per Facebook-Nachricht. „Solche Bewertungen schaden dem Geschäft wirklich“, erklärt Mountain dem Magazin PerthNow : „F*** Veganer ernsthaft ... Ich bin fertig. Am Ende des Tages ist es nicht das, was ich tun will, sie können sich verpissen.“

Ich freue mich darauf, dich nicht mehr wiederzusehen. Du und deine Veganer-Kollegen können alle gehen und ihre Gerichte in einem anderen Lokal genießen. Du hast jetzt Hausverbot.

Koch ätzt: „Veganer haben aus Gründen der psychischen Gesundheit Hausverbot“

Ihre miese Kritik löst einen Hagel an Kritik von Unterstützern, aber auch einen handfesten Online-Beef zwischen Fleischfans und -verachtern aus. Unter den Hashtags #vegan #nott #pleasegoelsewhere #veganfreezone #nomorevegans postet der gebürtige Brite Mountain daraufhin auf Facebook sein mehr als deutliches Statement zu den hochkochenden Diskussionen: „Leider haben alle Veganer aus Gründen der psychischen Gesundheit ab sofort Hausverbot im Fyre. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.“

„F**k Veganer ernsthaft... Ich bin fertig“ – Gastronom zieht Veggie-Reißleine

„Du und deine Veganer-Kollegen können alle gehen und eure Gerichte in einem anderen Lokal genießen. Sie haben jetzt Hausverbot“, wiederholte er sein Verbot in einem Beitrag als Antwort auf einen verärgerten Verfasser von Bewertungen. „Aber wenn ihr schönen Veganer euch zusammentun wollt, um über mein Geschäft zu lästern, dann viel Glück, macht weiter, mal sehen, was meine Kunden denken“, schreibt er. „Von nun an sind ALLE Veganer aus meinem Restaurant verbannt. Vielen Dank für Ihre ekelhafte Kritik... Xx‘“

Hausverbot für Veganer: Buchungen im Restaurant „absurd in die Höhe geschnellt“

Mountain kam vor sieben Jahren aus Großbritannien, wo er als Sternekoch einen Agenten mit dem Küchen-Superstar Jamie Oliver teilte und in den Kochsendungen „Great British Menu“ und „Chef Race UK vs. US“ auftrat. Sein Hausverbot für Veganer hat das internationale Medieninteresse auf sich gezogen – und, wie Mountain berichtet, „überwältigende Unterstützung“ eingebracht.

„Die Buchungen sind geradezu absurd in die Höhe geschnellt“, sagte er am Mittwoch (21. Juni) der PerthNow. „Die Unterstützung der Leute ist überwältigend. Einer der besten Köche des Landes kam heute Nachmittag durch meine Hintertür, umarmte mich und sagte mir, dass er mich liebt.“

