„Wir müssen evakuieren“: Tim Mälzers Bullerei von Bombenfund betroffen

Von: Marcel Prigge

Die Bullerei von Tim Mälzer muss am Montagabend, 17. Juli 2023, evakuiert werden. Der Grund ist ein nahegelegener Bombenfund. © Jonas Walzberg/dpa

Wegen des Bombenfundes in der Sternschanze in Hamburg müssen etliche Gebäude evakuiert werden. Unter ihnen: Die Bullerei von Tim Mälzer.

Hamburg – Die „Bullerei“ von Promi-Koch Tim Mälzer muss evakuiert werden. Der Grund: Ein Bombenfund in der Sternschanze in Hamburg am Montagabend. Auf Instagram informiert Mälzer die Besucher seines Restaurants und bittet die anwesenden Gäste Ruhe zu bewahren.

Tim Mälzers Bullerei von Bombenfund betroffen: „Wir müssen evakuieren“

Nachdem am Montag, 17. Juli, während Bauarbeiten im Hamburg eine 500 Pfund Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, sind vonseiten der Polizei und des Kampfmittelräumdienstes Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet worden. Die komplette Räumung in einem Sperrradius von 300 Metern wurde eingeleitet. In diesem liegt auch das Restaurant von Tim Mälzer.

Bullerei muss wegen Bombenfund evakuiert werden: „Wir bitten um euer Verständnis“

„Wir müssen evakuieren“, ist in einem Instagrampost des Lokals zu lesen. Aufgrund des Bombenfundes die Bullerei evakuiert werden und geschlossen bleiben. Die Betreiber bitten in dem Post um das Verständnis der Gäste. „Liebe anwesende Gäste. Bitte ruhig bleiben. Wir sagen euch in aller Ruhe Bescheid, wenn ihr die Bullerei verlassen müsst“, heißt es von den Betreibern.

Bombe in Sternschanze gefunden: Evakuierung in Hamburg eingeleitet

Vor dem Absetzen des Posts hatte die Feuerwehr darüber informiert, dass am Montagabend im Hamburger Schanzenviertel die Vorbereitungen für die Entschärfung der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen sind. In dem Bereich der Sperrungen seien etwa 5000 Menschen gemeldet, die ihre Wohnungen verlassen müssten. Wann die Entschärfung der 500-Pfund-Bombe beginnen könne, sei noch nicht absehbar, teilte ein Feuerwehrsprecher am Abend der Deutschen Presse-Argentur mit.

Der Blindgänger war am Montag bei Bauarbeiten nicht weit entfernt vom S-Bahnhof Sternschanze nahe einer Unterführung gefunden worden, über die sowohl die Gleise der S-Bahn als auch des Fernverkehrs laufen.