Passant meldet Horror-Fund: Frauenleiche aus Alligator-Maul in Florida geborgen

Von: Emanuel Zylla

Tödliche Alligator-Angriffe sind in Florida eher selten, aber sie kommen vor. Nun fiel eine 41-jährige Frau einem Vier-Meter-Giganten zum Opfer.

Largo – Es ist eine grausame Geschichte, wie man sie vor allem aus dem Südosten der USA kennt: In Largo im Bundesstaat Florida wurde am Freitag (22. September) ein vier Meter langer Alligator mit der Leiche einer Frau im Maul von einem Passanten gefunden. Die männliche Echse hat die Frau wohl gefressen, als sie noch lebte. Um die Leiche zu bergen, hat die Polizei in Zusammenarbeit mit Beamten einer Naturschutzbehörde das Tier erschossen.

Die Frau wurde mittlerweile identifiziert, wie der Miami Herald am Montag (25. September) berichtete.

Alligator-Opfer aus Florida eine obdachlose Frau? Vermeintliche Tochter startet Spendenaufruf

Laut Pressemitteilung sei die Polizei am Freitag um 14 Uhr (örtliche Zeit) verständigt worden. Ein Passant habe den Alligator in einem Wasserkanal mit der Leiche der 41-Jährigen im Maul gefunden. Am Samstag habe die Polizei dann die Frau identifiziert. Wie der möglicherweise obdachlosen Frau dieses schreckliche Schicksal widerfahren konnte, sei noch unklar.

Wie die US-Zeitung weiter berichtete, habe eine andere Frau auf Facebook behauptet, sie sei die Tochter der Verstorbenen und dass ihre Mutter in einem Waldgebiet lebte. Die Tageszeitung zitiert die Frau, die einen Spendenaufruf für die Bestattungskosten ihrer Mutter gestartet haben soll: „Es wird vermutet, dass sie im Dunkeln zu oder von ihrem Campingplatz in der Nähe des Baches gelaufen ist und der Alligator vom Wasser aus angegriffen hat.“ Bisher seien 5.000 Dollar Spenden gesammelt worden.

In Largo warnen Schilder wie dieses vor den Alligatoren in den heimischen Gewässern. Tödliche Begegnungen sind selten, aber eine ständige Gefahr für die Bevölkerung. © IMAGO/Martha Asencio-Rhine

Selten, aber eine wachsende Gefahr in den USA: Mississippi-Alligatoren in Florida

In Florida gelten Mississippi-Alligatoren als Plage, wenn sie mindestens 1,20 Meter lang sind und eine „Gefahr für Menschen, Haustiere und Eigentum“ darstellen, informiert die US-Zeitung. Der größte Alligator, der jemals in Florida gesichtet wurde, sei rund 4,30 Meter lang gewesen. Generell könnten sie aber eine Länge von bis zu 6 Meter erreichen – das sei aber sehr selten der Fall. In Florida gibt es dem Bericht zufolge jedes Jahr nur etwa acht unprovozierte Alligator-Bisse. Seit 1948 hat es demnach nur 26 Todesfälle gegeben, wie aus einem Statement des Bundesstaats im Jahr 2021 hervorging.

Mississippi-Alligatoren stehen auf der Roten Liste gefährdete Arten der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur. Behörden in Florida warnen davor, sich den Echsen zu nähern, die Menschen eigentlich eher scheuen. Da versteht es sich fast von selbst, dass vor einem Bad mit ihnen, wie es eine Frau im März auf Instagram zeigte, abzuraten ist.

Tödliche Alligator-Bisse seien zwar selten, dennoch wachse das Gefahrenpotenzial durch das starke Bevölkerungswachstum und dem vermehrten Bau von Wohnhäusern am Wasser. Da wird dann auch schon mal beobachtet, wie sich so ein gigantisches Reptil fast mühelos durch einen Zaun eines Grundstücks quetscht. Zuletzt wurde im Februar in Florida eine 85-jährige Frau von einem Alligator getötet, als sie mit ihrem Hund Gassi ging. (zy)