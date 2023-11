Riesiger Bär stiehlt Familienessen – Video zeigt irritierte Familie

Von: Victoria Krumbeck

Ein Bär hatte keinerlei Hemmungen, als er sich an einer Essens-Bestellung hermachte. Eine Familie wunderte sich darüber, wohin ihre Bestellung verschwand.

Longwood – Warum es die Bezeichnung einen „Bärenhunger haben“ gibt, scheint ein Vorfall in Longwood in der Nähe von Orlando im US-Bundesstaat Florida erklären zu können. Eine Familie bestellte sich Essen nach Hause, das von einer Lieferantin von Uber Eats geliefert und vor die Tür gestellt wurde. Doch als die Hausbewohner nur wenige Minuten später die Haustür öffneten, um das Abendessen hereinzuholen, stellten sie fest, dass gar nichts vor der Tür stand. Was mit dem Essen geschah, zeigten die Aufnahmen der Überwachungskamera.

Bär stiehlt Familie das Essen – Kamera nimmt Diebstahl auf

Am 3. November wollte eine Familie ihr bestelltes Essen holen, als diese feststellen musste, dass gar nichts geliefert wurde. Doch die Aufnahmen zeigen deutlich: Eine Lieferantin stellt das Essen mit Getränken vor die Haustür auf der Veranda ab. Kurz nach der Lieferung nähert sich etwas der Veranda an, es ist ein Bär. Dieser schlendert gemütlich auf die Haustür zu, wie mehrere TikTok-Videos zeigen.

Der Bär schnüffelt an der Tüte und ergreift sie schließlich mit seinem Maul, um das Essen von der Veranda wegzubringen. „Er kam und schnappte sich das Essen – dann kam er noch einmal, um die Limonade zu holen“, sagte ein Familienmitglied dem Sender Fox 35 News. Als die Familie die Tür aufmacht, um das Essen hereinzuholen, ist sie verwundert, wie die Aufnahmen zeigen. Denn von der Bestellung ist nichts mehr zu sehen. Bären scheinen in Longwood sehr verbreitet zu sein, wie die Familie weiter erzählte. Schließlich hatte der Bär eine leckere Mahlzeit und die Familie bekam den Wert des Diebesgutes erstattet.

Bären klauen Essen von Menschen – Mehrere Theorien für den „Bärenhunger“

Bereits in der Vergangenheit zeigten Bären, wie gerne sie das Essen von Menschen essen. So musste eine Frau feststellen, dass ein Bär ihr Gefrierfach öffnete und ihre Lasagne mitnahm. Auch bei einem Familien-Picknick hatte ein Bär keine Hemmungen, sich am Tisch an den Mahlzeiten zu bedienen.

Für die Verwendung der Redewendung „Bärenhunger“ gibt es allerdings mehrere Theorien. Neben dem Fakt, dass Bären sehr groß sind und eben viel Nahrung – vor allem für den Winterschlaf – brauchen, wird Bären auch eine mythologische Kraft zugesprochen. Die Vorsilbe „Bär“ könnte daher als eine Art Verstärkung dienen, da es auch die Bezeichnung „Bärenstark“ gibt. Eine weitere Theorie beruht auf der Beobachtung, dass Bären sich oft die Pfoten ablecken. (vk)