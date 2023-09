Burning Man endet in Matsch-Hölle: Ein Mensch tot, 70.000 gefangen – Fluchtversuch von Deutscher scheitert

Von: Moritz Bletzinger

Burning Man endet im Matsch-Drama. Starkregen macht aus dem Wüstensand in Nevada ein Schlamm-Gefängnis und für einen Menschen eine Todesfalle.

Reno – Kein Vergleich zum Matsch-Wahnsinn bei Wacken: Das Burning-Man-Festival versinkt wortwörtlich im Chaos. Schon am Samstag teilte das Sheriff-Team von Washoe County mit, dass Zehntausende Besucher im Schlamm feststecken. Sintflutartiger Regen hatte das Gelände in Nevada getroffen und aus dem Wüstensand unwegsamen Schlamm gemacht. Ein Mensch starb in den Wassermassen.

Matsch-Gefängnis in der Wüste: Für die Besucher des Burning-Man-Festivals gibt es derzeit kaum einen Weg in die Zivilisation. © Jason Bean/RGJ/Imago

Burning Man versinkt im Matsch: Polizei riegelt Festival-Gelände ab – 70.000 Menschen sitzen fest

Die Lage ist nach wie vor dramatisch. Die Behörden riegeln das Festival-Gelände in Black Rock City von außen ab, die Zeltstadt liegt etwa zehn Kilometer von den nächsten Wohnhäusern entfernt. Seit Freitag ist der Zugang gesperrt, wer sich nähert, muss umdrehen.

Besucher sollen drin bleiben, ruft die Polizei auf. Sie befürchtet, die Wege könnten noch bis Dienstag oder sogar Mittwoch blockiert sein. „Etwas mehr als 70.000 Menschen“ sitzen derzeit in Black Rock City fest.

Fluchtversuch von Deutscher scheiterte: Kaum Durchkommen im Schlamm von Nevada

Verboten ist die Ausreise nicht, aber unmöglich, berichtet eine deutsche Urlauberin der Bild. Ihr Fluchtversuch scheiterte im Schlamm. Sie sagt: „Wir haben trotz des Verbots am Samstag gegen 23 Uhr versucht, das Gelände zu verlassen. Das ging jedoch schief und ein Freund blieb bereits beim ersten Versuch mit seinem Fahrzeug im Matsch stecken.“ Das Gerücht, Polizisten würden die Tore blockieren, stellte sich dabei als unwahr heraus.

Es ist der Matsch, der die Besucher festhält. Wie Beton soll sich der Schlamm beim Laufen angefühlt haben. Plastiktüten über den Schuhen helfen ein kleines bisschen, erzählt die Deutsche, deren zweiter Fluchtversuch dann geglückt ist.

Handys ohne Empfang, Toiletten laufen über: Burning-Man-Chaos dauert an

Zehntausende sitzen immer noch in der Wüste fest. Informationen bekommen sie nur über das Radio. Das Wetter hat sich mittlerweile gebessert, aber die Lage in Black Rock City wird jeden Tag ungemütlicher. Es gibt keinen Handyempfang und die Toiletten laufen über. Die deutsche Urlauberin erklärt: „Die meisten RVs (Wohnmobile, d.R.) haben ein geringes Limit, bis die Toilette voll ist. Das will man sich nicht vorstellen.“ Mit Plastiktüten an den Füßen haben sich manche Festival-Besucher schon auf einen 13 Kilometer langen Marsch zum nächsten Bus gemacht, entgegen der Empfehlung der Behörden.

Das Burning Man versinkt im Matsch: Toiletten laufen über, sie könne nicht geleert werden. © Trevor Hughes/Imago

„Ich bin Chirurg und muss eigentlich am Dienstag arbeiten. So langsam aber wird mir klar, dass das nicht möglich sein wird“, sagte ein Arzt aus Kalifornien der Nachrichtenagentur AFP. Er hat sich mit dem Matsch-Gefängnis abgefunden: „Die Patienten brauchen mich, aber ich kann nichts machen.“ (moe)