„Er weint nicht, er lächelt nicht“: Kleinkind alleine auf Lampedusa – Schicksal rührt Italien

Von: Vivian Werg

Der anhaltende Zustrom von Migrantinnen und Migranten bringt Lampedusa an ihre Grenzen. Jetzt trifft ein Kleinkind ohne Eltern auf einem Migrantenboot ein.

Lampedusa – Die Aufnahmezentren der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind überfällt. Jeden Tag kommen mehrere Tausend Bootsmigrantinnen und Bootsmigranten auf der Insel an. Flüchtlinge und Helfer sind am Ende ihrer Kräfte. Die Lage auf der Mittelmeerinsel wird immer chaotischer. Am vergangenen Dienstag sind, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, innerhalb eines Tages mehr als 5000 Menschen von den Behörden registriert worden.

Laut des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) ist die Zahl der Ankünfte von Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten massiv gestiegen. Nach Angaben der UNO Flüchtlingshilfe seien im bisherigen Jahresverlauf mehr als 115.000 Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten über den Seeweg in Italien angekommen. Im gleichen Zeitraum kamen im Vorjahr über 62.000 (Stand: 10.9.2023) an. Dabei gibt es immer wieder Ereignisse, die die Menschen besonders bewegen. Vor kurzem kenterte erneut ein überfülltes Boot vor Lampedusa – dabei starb ein 5 Monate alter Säugling.

Alleine auf Lampedusa im Alter von nur drei Jahren – ein Kleinkind wird in der Wüste von einem minderjährigen Migranten gerettet (Symbolbild) © Michele Amoruso/ dpa

Schicksal bewegt Italien: Kleinkind ganz auf sich allein gestellt

Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, rührt das Schicksal eines Jungen derzeit ganz Italien. Allein in der Wüste wurde er von einem minderjährigen Migranten gerettet. Dem Bericht zufolge ist das auf etwa drei Jahre geschätzte Kleinkind ohne Eltern mit tausend anderen Migrantinnen und Migranten auf einem Boot aus Afrika auf der italienischen Insel angekommen. Immer wieder kommt es jedoch zu verheerenden Bootsunglücken. Allein seit Beginn des Jahres 2023 sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) über 2000 Menschen im Mittelmeer ertrunken.

Laut den Aussagen des jungen Migranten wisse er weder, wer das Kind sei noch, wer die Eltern seien. „Ich konnte ihn nicht allein in der Wüste lassen, also nahm ich ihn mit und wir machten uns gemeinsam auf den Weg“, zitiert die italienische Tageszeitung den Migranten. Der junge Mann hielt die Hand des Kleinkindes als Rettungskräfte und das medizinische Personal die beiden entdeckten. Das Kind wurde sofort von Freiwilligen des Roten Kreuzes und der Kinderrechtsorganisation Save the Children betreut.

Unbegleitete Minderjährige keine Seltenheit auf Lampedusa

„Dies sei kein Einzelfall“, erklärt Giovanna Di Benedetto, Sprecherin der NRO in Lampedusa, gegenüber dem Corriere della Sera. „In den letzten Jahren haben wir einen ständigen Anstieg der Zahl der Ankünfte von unbegleiteten Minderjährigen, die immer häufiger unter zehn Jahren sind, verzeichnet“.

Das bestätigt auch eine Sprecherin der Kinderrechtsorganisation: „Viele dieser Kinder haben ihre Eltern auf der Reise verloren oder müssen zu ihrer Mutter oder ihrem Vater, die bereits in Europa angekommen sind. Immer häufiger werden sie anderen Migranten, Freunden der Familie oder sonst sehr jungen Mitreisenden anvertraut. Deshalb fordern wir seit langem, das Aufnahmesystem zu stärken. Diese jungen Menschen können nicht zu lange in den Hotspots bleiben, ohne ein Ziel zu finden“.

Er kamm alleine aus Afrika nach Italien – Zukunft des Kleinkindes noch ungewiss

Man wisse derzeit nichts über den Jungen. Psychologinnen und Psychologen versuchen, das Kind zum Sprechen zu bringen. „Es spricht nicht, weint nicht und lächelt nicht. Es wird nicht einfach sein, seinen Hintergrund in einem so heiklen Kontext zu erfahren“, erklärt die Sprecherin der NRO weiter. „Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um den absoluten Schutz des Kindes zu gewährleisten. Zumindest muss eine geeignete Einrichtung gefunden werden, die sich um das Kind kümmern kann, um die Zeit, die es im Hotspot verbringt, zu verkürzen“, so Di Benedetto.

Beide befinden sich nach Angaben der italienischen Tageszeitung derzeit im Hotspot in der Contrada Imbriacola, in der Abteilung für Kinder und alleinstehende Mütter. Wie es mit dem Kleinkind weitergeht, ist noch ungewiss. Eine Pflegefamilie wäre, wie der Corriere della Sera schreibt, ideal. Aber das könnte dauern. Über das weitere Vorgehen müsse das Jugendgericht von Palermo entscheiden. Das Gericht muss, wie es das Gesetz vorschreibt, zunächst prüfen, ob es Verwandte gibt.

Italien steht weiter vor großen Herausforderungen – Regierung verschärft Zuwanderungsgesetz

Laut der UNO Flüchtlingshilfe ist auch das Asylsystem stark belastet. Folglich sei die Zahl der Asylanträge im Vergleich zu den gleichen Monaten im Vorjahr angestiegen – von 22.632 auf 62.256.

Seit Oktober 2022 verfolgt die neue Regierung Italiens unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine restriktive Migrationspolitik. So wurde im Januar 2023 ein Dekret erlassen, das die Einsätze von zivilen Seenotrettern im Mittelmeer einschränken soll. Italiens Regierungschefin sieht nun die EU in der Pflicht, Italien zu unterstützen und einzugreifen, um Migranten auf dem Weg nach Europa zu stoppen. (Vivian Werg)