„Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt“: Österreicherin will mit Tochter und Enkelin aus Israel fliehen

Von: Felina Wellner

Teilen

Israel wurde zu ihrer Wahlheimat, die Förderung der österreichisch-jüdischen Kultur zur Lebensaufgabe. Doch an jenem Morgen wacht eine Wiener Familie in ungeahnter Realität auf.

Wien/Tel Aviv – Als am 8. Oktober der Krieg in Israel beginnt, befindet sich Judith Weinmann-Stern in Tel Aviv. Seit Jahrzehnten ist Israel zu einem wichtigen Lebensmittelpunkt der 70-Jährigen geworden. Ihre Tochter und die zweijährige Enkelin wohnen dort. Sie selbst pendelt zwischen Österreich und Israel hin und her. Nun wollen sie raus aus dem Land, denn seit Beginn des Hamas-Angriffs ist nichts, wie es einmal war.

Sicherheitsgefühl schwindet über Nacht: Familie aus Österreich erlebt Kriegsbeginn in Israel

Die Schreckensnachricht wurde ihr von einem Freund über WhatsApp mitgeteilt, berichtet Judith Weinmann-Stern gegenüber heute.at. Nichtsahnend sei sie auf dem Weg zum Tempel gewesen, um den jüdischen Feiertag Simchat Tora zu feiern. Bombardierungen und Raketenangriffe habe sie in Tel Aviv schon häufig erlebt, „aber das hier ist ein Alptraum, aus dem es kein Erwachen gibt“, sagt sie. Die Hamas-Kämpfer attackieren nicht aus der Ferne, sie sind ins Land eingedrungen.

Ich habe mich hier immer sicher gefühlt. Doch dieses Sicherheitsgefühl ist verloren gegangen.

Schlimmer als in einem Horrorfilm, findet Weinmann-Stern, was sich vor ihren Augen abspielt: Terroristen entführen Zivilisten und machen auch vor Kindern und alten Leuten im Rollstuhl nicht Halt. Anders als erwartet habe die israelische Armee sehr zögerlich reagiert, so die 70-Jährige. Ihr Vertrauen in das Militär sei zuvor immer groß gewesen.

Herzensprojekt muss ruhen: Wienerin förderte österreichisch-jüdische Kultur in Israel

Nicht nur persönliche Gründe, auch die kulturelle Verbindung mit ihrem Geburtsland führte Judith Weinmann-Stern einst nach Israel. Vor zehn Jahren gründete sie einen Verein zur Pflege der österreichisch-jüdischen Kultur. Denn: Noch immer leben viele Exil-Österreicher aus Holocaust-Zeiten in Israel. Bei von ihr organisierten österreichischen Kulturtagen schunkeln und singen die Überlebenden, „als ob sie erst wenige Monate zuvor Österreich verlassen hätten“, schildert sie auf der Webseite des Vereins.

Die „größte Tragödie, die das Land erlebt hat“, so beschreibt es Judith Weinmann-Stern, könnte für viele eine unfreiwillige Rückkehr nach Österreich bedeuten. Sie selbst sitzt am 10. Oktober mit ihrer Familie und „weinendem Herzen“ im Flieger und verlässt Israel, dokumentiert sie via Instagram. Glück gehabt, denn der Flugverkehr ist massiv beeinträchtigt. So musste unter anderem ein Ryanair-Flieger wegen Raketenalarm umdrehen.