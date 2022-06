Ungewöhnliche Fracht: Deutscher Flughafen-Zoll beschlagnahmt hunderte Seepferdchen

Im Gepäck von Flugreisenden oder der Luftfracht findet sich oft Überraschendes. Nun machte der Zoll am Flughafen Leipzig eine spektakuläre Entdeckung.

Leipzig/Halle – Wer sich auf Reisen begibt, kann am schnellsten per Flugzeug von A nach B kommen. Dabei darf aber in der Regel nur eine begrenzte Menge an Gepäck mit in den Flieger. Zudem ist es nicht erlaubt, alles im Fluggepäck zu verstauen, was man gerne mitnehmen möchte. Dafür sorgt auch der Zoll.

Die Einfuhrbestimmungen sind in vielen Ländern unterschiedlich. Dennoch gibt es – egal wo es einen hin verschlägt – immer zahlreiche Dinge, die Fluggäste bei der Einreise nicht bei sich tragen dürfen. Das gilt auch für Luftfrachtsendungen. Trotzdem versuchen immer wieder Passagiere und Händler, den Zoll auszutricksen.

Diese getrockneten Seepferdchen fand das Hauptzollamt Dresden in einem Luftfracht-Paket. © Hauptzollamt Dresden/dpa

Flughafen Leipzig/Halle: Zollbeamte entdecken 844 Seepferdchen in Luftfracht-Paket

Bei der Gepäckkontrolle oder der Überprüfung von Luftfracht entdecken Zollbeamte regelmäßig Außergewöhnliches, so wie jüngst in München eine gebratene Rohrratte. So erging es nun auch den Mitarbeitern des Dresdner Hauptzollamts. Laut einer Mitteilung der Behörde vom Montag (20. Juni) waren deren Beamten vier Tage zuvor hunderte Seepferdchen in einer Luftfrachtsendung ins Netz gegangen.

Am Flughafen Leipzig/Halle wurde ein Paket vom Zoll überprüft. Die Fracht kam aus Afrika, genauer gesagt dem Senegal. Die Sendung sollte über Deutschland ins asiatische Laos verschickt werden. Beim Öffnen des Pakets staunten die Zollbeamten dann nicht schlecht, ganze 844 getrocknete Seepferdchen befanden darin.

Flughafen Leipzig/Halle: Zoll-Spürhund erschnüffelt verbotene Fracht mit hunderten Seepferdchen

Den Fund der verbotenen Fracht verdankten sie einem Artenschützspürhund. Der hatte den verbotenen Paketinhalt zuvor erschnüffelt und Alarm geschlagen. Insgesamt brachten die getrockneten Meerestiere knapp fünf Kilogramm auf die Wage.

Die Seepferdchen zählen zu den gefährdeten Tierarten, die dem Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommen unterliegen. In Form von Pulver werden getrockneten Seepferdchen in östlichen Ländern heilende oder auch potenzsteigernde Wirkung nachgesagt. Deswegen besteht in manchen Regionen eine Nachfrage nach entsprechenden Produkten.

Jedoch gilt ein Ein- und Durchfuhrverbot für artengeschützte Tieren und Pflanzen sowie daraus hergestellten Waren. Das kann nur durch die erforderlichen Artenschutzdokumente umgangen werden. In Deutschland gab es im Wattenmeer bis in die 1930er Jahre Seepferdchen, seitdem galten die Tiere dort hierzulande als nahezu ausgestorben. Doch jüngst machten Experten einen überraschenden Fund auf einer Nordsee-Insel. (kh)