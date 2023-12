Passagiere knallen gegen Flugzeug-Decke: Mann bricht sich Nacken bei Horror-Turbulenzen

Von: Daniel Geradtz

Bei Turbulenzen während eines Flugs hat sich ein Passagier den Nacken gebrochen, als er gegen die Decke schlug. © Screentshot: x.com/JacdecNew und x.com/MattRPD

Auf dem Flug von Perth nach Dubai gerät ein Flugzeug in Turbulenzen. Personen fliegen durch den Innenraum. Einige landen im Krankenhaus.

Dubai – Den Emirates-Flug EK421 von Perth nach Dubai werden einige Passagiere noch lange in schmerzhafter Erinnerung behalten. Bei Turbulenzen flogen Gepäckstücke und Personen durch den Innenraum des Airbus A380. Für mehrere Fluggäste ging es nach der Landung ins Krankenhaus.

Passagiere werden bei Horror-Turbulenzen durch Airbus A380 geworfen

Der Zwischenfall über dem Persischen Golf auf einer Höhe von 38.000 Fuß ereignet. 14 Personen wurden dabei verletzt. Crewmitglieder und Passagiere versorgten die Verletzten, berichtet The Avation Herald auf seiner Website. Sie erhielten Unterstützung vom Bodenpersonal, das sich über eine Satellitenverbindung Hilfestellungen gab.

In den Sozialen Netzwerken berichteten mehrere Passagiere nun von ihren Erfahrungen an Bord der Maschine mit den Horror-Turbulenzen. „Als wir zweimal an die Decke und auf den Boden schlugen, dachten wir, das ist das Ende. Dabei wurde die Decke eingedrückt. Ich bin froh, zu Hause zu sein“, schrieb ein User auf der Plattform X. Später gab er ein Update aus dem Krankenhaus. Diagnose: Nackenbruch.

Crew des Airbus A380 bleibt Rettungsanker bei Horror-Turbulenzen

Eine andere Userin äußerte sich auch zur Situation an Bord. „Der Emirates-Flug von Perth nach Dubai war schrecklich. Ich hasse Fliegen so sehr, dass ich nur einsteige, wenn ich muss. Der Pilot hat Turbulenzen angekündigt und uns angewiesen, dass wir sitzen sollen. Nur eine Sekunde später schlugen andere Passagiere und ich an die Decke. In einem Riss stecken nun meine Haare. Die Crew hat uns gut unterstützt“, schrieb sie auf X.

Der Airbus A380 konnte später sicher in Dubai landen. Für die Verletzten ging es dann direkt in ein Krankenhaus.

Flugzeuge können Turbulenzen und Luftlöcher übrigens gut überstehen. Ihre Struktur ist so stabil, dass sie den Kräften problemlos standhalten. Gefährlich sind sogenannte Luftlöcher also nicht unbedingt.

Für die Crew sind Flug-Turbulenzen teils heimlich eine willkommene Abwechslung. Wenn alle Insassen auf ihren Plätzen sitzen müssen, haben auch die Mitarbeiter Zeit zum Durchschnaufen.