Kurz vor dem Start will er die Tür öffnen: Passagier dreht plötzlich völlig durch

Von: Erik Scharf

Teilen

Kurz vor dem Start einer SunExpress-Maschine am Flughafen Frankfurt in Richtung Türkei rastet ein Passagier völlig aus. Der Pilot zieht die Reißleine.

Frankfurt – Eigentlich hatten sich die Passagiere auf einen entspannten Flug eingestellt. Doch noch bevor die Maschine von SunExpress am Donnerstag (9. März) die Startbahn am Flughafen Frankfurt erreichte, kam es an Bord zu einer verstörenden Szene.

Was war passiert? Während des Rollvorgangs versuchte ein Mann an Bord einer Boeing 737 MAX 8 von SunExpress offenbar eine Flugzeugtür zu öffnen. Das berichtet die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. Als die Flugbegleiter den Mann daran hindern wollten, schlug er nach ihnen.

In einer Boeing 737 MAX 8 von SunExpress kommt es am Flughafen Frankfurt zu verstörenden Szenen. (Symbolfoto) © Andreas Haas/Imago

Flughafen Frankfurt: Kapitän bricht Start wegen aggressivem Passagier ab

Für den Kapitän des Fluges XQ971 nach Izmir (Türkei) gab es nur eine logische Konsequenz. Er brach die Startvorbereitungen ab und rollte zur Position zurück. Dort eskortierten Beamte der Bundespolizei den aggressiven Mann auf die Wache. Zwischendurch versuchte der Mann laut Angaben der Polizei zu flüchten und war kurz darauf gefesselt.

Auf der Wache versuchte der Mann mehrfach mit seinem Kopf gegen eine Wand zu schlagen, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Bundespolizisten 7330 Euro. Weil der Mann nicht nachweisen konnte, woher er das Bargeld hat, stellten die Beamten es sicher. Zudem stand der aggressive Passagier am Flughafen Frankfurt unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten, ein zusätzlicher Alkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Flughafen Frankfurt: Passagier drohen nach Ausraster bis zu 25.000 Euro Bußgeld

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr gegen den Mann. Weil er sich laut den Angaben der Polizei auch den Weisungen des Piloten widersetzt hat, droht dem Mann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro.

Die Maschine von SunExpress nach Izmir startete laut den Daten des Flugportals flightradar24.com mit rund einer Stunde Verspätung vom Flughafen Frankfurt, am Zielort betrug die Verspätung aber nur noch zehn Minuten. (esa)

Erst am Mittwoch (8. März) wurde ein Passagier vor dem Start am Flughafen Frankfurt vom Piloten aus dem Flugzeug geworfen.