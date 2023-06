Flughafenangestellter wird in Texas von Flugzeugtriebwerk eingesogen und stirbt

Von: Nadja Austel

Im US-Bundesstaat Texas wurde ein Flughafenangestellter vom Triebwerk eines Passagierflugzeuges eingesaugt. (Archivbild) © Jim Lo Scalzo/dpa/pa/Archivbild

Am Flughafen von San Antonio in Texas ereignet sich ein tragischer Unfall. Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals kommt dabei ums Leben.

Austin – Im US-Bundesstaat Texas ist ein Flughafenangestellter vom Triebwerk eines Passagierflugzeuges eingesaugt und getötet worden. Der aus Los Angeles kommende Flug der Fluggesellschaft Delta sei am Freitagabend (23. Juni) auf dem Flughafen in San Antonio gelandet.

Das Flugzeug sei dann mit nur einem laufenden Triebwerk zum Gate gerollt, erklärte die Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) der USA am Sonntag (25. Juni). Dabei sei der Flughafenarbeiter in das Triebwerk hineingesogen worden. Nach Angaben des örtlichen TV Senders KENS5 wurden die Rettungskräfte am gegen 22.25 Uhr zum Unglücksort gerufen.

Tragischer Unfall in Texas: Flughafenangestellter wird von Triebwerk eingesogen

Der Mann arbeitete örtlichen Medienberichten zufolge für das Unternehmen Unifi Aviation, das von großen Fluglinien für Bodenpersonal-Dienste gebucht wird. Unifi Aviation nannte den Vorfall im Radio einen „tragischen Unfall“ und erklärte, dass dieser nach ersten Erkenntnissen des Unternehmens nicht in Zusammenhang mit den eigenen Sicherheitsregeln und Abläufen stehe.

„Unifi Aviation ist zutiefst betrübt über den Verlust unseres Mitarbeiters am San Antonio International Airport“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung an KENS5. „Unser Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Mitarbeiter vor Ort zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie in dieser Zeit gut versorgt sind.

Flughafen von San Antonio in Texas: Behörden untersuchen Unglücksfall

„Aus Respekt vor den Verstorbenen geben wir keine weiteren Informationen bekannt. Während die Polizei und andere Beamte den Vorfall weiter untersuchen, überlassen wir es ihnen, weitere Einzelheiten bekannt zu geben“, so Unifi Aviation weiter.

Der Flughafen San Antonio teilte ebenfalls mit, man sei „zutiefst betrübt“ und arbeite bei den Ermittlungen mit den Behörden zusammen. Die Fluggesellschaft Delta erklärte, sie unterstütze die Ermittlungen der NTSB zu dem Vorfall in vollem Umfang.

Unglück in Texas – Kurz zuvor ähnlicher Fall in Alabama

Erst am Mittwoch hatten Behörden der regionalen Fluggesellschaft Piedmont Airline wegen eines ähnlichen Vorfalls die Zahlung einer Strafe von 15.625 US-Dollar, umgerechnet etwa 14.337 Euro, auferlegt. Die US-Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz kam in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Airline für den Tod eines Mitarbeiters verantwortlich zu machen war.

Die Angestellte, die beim Bodenpersonal von Piedmont Airlines arbeitete, war in der Silvesternacht auf einem Flughafen in Alabama ums Leben gekommen. Auch sie wurde von dem laufenden Triebwerk eines Flugzeugs erfasst. Piedmont Airlines ist eine Tochtergesellschaft der Fluggesellschaft American Airlines. (na/afp)