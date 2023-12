„Wollte nur schnell nach Hause“: Kleinkind (3) düst auf Gepäckband am Flughafen ab

Von: Yannick Hanke

Für ihn war es der Spaß seines Lebens: Ein TikTok-Video zeigt, wie ein Dreijähriger auf einem Gepäckband durch den Flughafen düst. Mit Happy End?

Santiago de Chile – Kleinkinder haben bekanntlich eine blühende Fantasie. Für sie ist jeder noch so unscheinbare Gegenstand das reinste Erlebnis. Mit Bällen lässt sich sowieso viel anfangen, Küchengeräte werden zweckentfremdet – und an öffentlichen Plätzen tut sich eine völlig neue Welt auf. Dachte sich auch ein dreijähriger Junge in Chile, der wohl den Spaß seines Lebens hatte. Und das auf einem Gepäckband am Flughafen.

TikTok-Video zeigt: Kleinkind (3) düst auf Gepäckband durch Flughafen in Chile

Wie die New York Post berichtet, hat das Kleinkind mit seiner ganz persönlichen „Vergnügungsfahrt“ im Flughafen von Santiago de Chile seine Eltern, aber auch das Sicherheitspersonal total überrascht. Der Junge wurde von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er sich unbemerkt am Check-In-Schalter vorbeischlich und sich dann auf das Gepäckband begab. Für den Dreijährigen sollte eine – wenn auch nur wenige Minute dauernde – Abenteuerfahrt beginnen.

Ein entsprechendes Video auf TikTok dokumentiert das irrwitzige Erlebnis des Kleinkinds. Hier ist unter anderem zu sehen, wie Gepäckstücke den Jungen begleiten. Eine andere Kameraeinstellung zeigt, wie das Gepäckband den Jungen in eine andere Spur schiebt. Ein anderes TikTok-Video zeigt derweil, wie ein Bären-Junges seiner Mutter schier „den letzten Nerv“ raubt.

Happy End: Flughafen-Mitarbeiter stoppt Abenteuerfahrt von Kleinkind auf dem Gepäckband

„Das ist der Moment, in dem Flughafenarbeiter auftauchten und das Kleinkind auf dem Band bemerkten. Ein Flughafenangestellter sprang über die Maschine, um einen Knopf zu drücken, der die ungewöhnliche Reise des Kleinkindes beendete“, heißt es im Bericht der New York Post.

Wie aber konnte der Junge überhaupt die standardgemäß strengen Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen in Chile umgehen? Der Flughafen gab bereits an, dass er keine Ahnung habe, wie das möglich gewesen sei. Der „Vorfall“, der sich am 16. November ereignet hatte, soll aber aufgearbeitet und Konsequenzen daraus gezogen werden. Gänzlich rührend kommt derweil ein TikTok-Video daher, dass einen wirklich herzzerreißenden Abschied zwischen Hund und Frauchen zeigt.

Gepäckband-Fahrt von Jungen wird zum TikTok-Hit – „bin 15 Jahre alt und würde das auch gerne ausprobieren“

Gegenüber der chilenischen Zeitung La Tercera hatte sich ein Flughafensprecher in einer Stellungnahme wie folgt geäußert: „Wir sammeln alle Informationen, um herauszufinden, wie es zu dieser Situation kommen konnte, und wir verstärken die Sicherheitsmaßnahmen und die Protokolle mit den Fluggesellschaften, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, jenseits der Verantwortung, die Eltern und Betreuer für die Kinder in ihrer Obhut haben sollten“.

Auf das TikTok-Video reagierten bereits zahlreiche Nutzer des Social-Media-Dienstes mit der vollen Bandbreite an Emotionen. „Seien wir ehrlich: Der kleine Junge dachte, er hätte einen magischen Tunnel gefunden, an dessen Ende ein Schatz wartet“, so ein TikTok-Nutzer. „Er wollte nur schnell nach Hause“, lautet eine andere Reaktion. Und auch ein bisschen Neid kam auf: „Ich bin 15 Jahre alt und würde das auch gerne mal ausprobieren“. Wer nicht? (han)