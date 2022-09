Flughafen-Trick? Easyjet-Passagier hämmert und tritt vor Augen eines Mitarbeiters auf Koffer ein

Von: Marcus Giebel

Voller Einsatz für das Handgepäck: Der Easyjet-Passagier gibt alles, um den Koffer mit in die Kabine nehmen zu dürfen. © Tiktok/@hotasfo_o

Mit einem kleinen Koffer will ein Mann ein Flugzeug besteigen. Der soll unbedingt als Handgepäck durchgehen. Dafür schont der Passagier weder sich noch den Koffer - und wird zum Internet-Star.

München - Am Flughafen gibt es zurzeit wenig zu lachen. Für Passagiere aufgrund der ewig langen Schlangen beim Einchecken, den vielen Flugausfällen infolge diverser Streiks und Personalengpässen. Aber auch wegen des Bangens, dass es die eigenen Koffer auch mit an Bord schaffen und nicht im mittlerweile um sich greifenden Chaos verloren gehen. Aber auch die zu wenigen Mitarbeiter werden umso mehr an ihre Grenzen getrieben und müssen obendrein die verständlicherweise schlechte Laune manches genervten Passagiers ertragen.

Die ist zumindest bei jenen gestiegen, die Augenzeugen des vollen Körpereinsatzes eines älteren Herren wurden. Denn sie bekamen einiges geboten. Der Mann wollte seinen Koffer offenbar auf keinen Fall während des Fluges herausrücken und bemühte sich deshalb nach Kräften, das Gepäckstück als Handgepäck mit an Bord nehmen zu können. Das Video zu seinen - so viel sei schon einmal verraten - letztlich erfolgreichen Anstrengungen tauchte im Internet auf und wurde bei Tiktok millionenfach angeklickt.

Flughafen-Trick: Easyjet-Passagier will Koffer in Box für Handgepäck zwängen

Darauf sind immer wieder Lacher der umstehenden Personen zu hören. Mindestens ebenso viel Spaß dürften auch die User beim Anschauen haben. An welchem Flughafen der Passagier seinen Koffer so richtig bearbeitete und malträtierte, ist nicht ersichtlich. Laut dem Urheber des 56 Sekunden langen Clips flog er mit Easyjet.

Und der Mann in blauem Jackett und Jeans unterhält die übrigen Anwesenden bestens, indem er seinen Koffer mit Händen und Füßen in die dafür vorgesehene Box zwängen will. Dafür tritt und drückt er seinen Reisebegleiter und hofft auf grünes Licht eines Mitarbeiters, der sich aber zunächst unnachgiebig zeigt. Mehrmals schaut der Mann erwartungsfroh zum Angestellten in gelber Weste. Doch dieser hat immer wieder etwas auszusetzen, denn so ganz will sich der Koffer nicht in die Form pressen lassen.

Flughafen-Clip bei Tiktok: Koffer verkantet sich in Box fürs Handgepäck

Der Passagier gibt aber einfach nicht auf und bekommt dann doch noch das Daumen-hoch-Zeichen zu sehen. Der Flughafen-Mitarbeiter hat ein Einsehen und wieder zeigt sich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch auf den Reisenden wartet schon die nächste Aufgabe, denn der widerspenstige Koffer hat sich so in der Box verkantet, dass er sich nicht ohne weiteres aus ihr entfernen lässt. Zum Ende des Clips richtet sich der Passagier resigniert auf, während der Koffer noch immer festsitzt.

Ob auch dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt war und sich Mann und Gepäckstück rechtzeitig zusammen an Bord begeben konnten, wird leider nicht aufgelöst. Aber so entschlossen sich der Passagier zuvor präsentierte, wird er sicher eine Lösung gefunden haben. (mg)

