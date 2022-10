Überlebender nach Flugzeugabsturz: „War schwierig Menschenfleisch zu essen, aber wir haben uns daran gewöhnt“

Von: Momir Takac

Eine Gruppe wird 72 Tage nach einem Flugzeugabsturz in den Anden gerettet. © picture alliance / UPI/dpa

16 Menschen werden nach einem Flugzeugabsturz in den Anden nach zehn Wochen gerettet. Sie überleben, auch weil sie ihre toten Freunde essen.

München/London – Am 13. Oktober 1972 verunglückte ein Flugzeug auf dem Weg von Montevideo nach Santiago de Chile in den Anden. Die Katastrophe ging als „Wunder der Anden“ in die Geschichtsbücher ein, weil 16 Menschen nach mehr als zwei Monaten in eisiger Kälte gerettet werden konnten.

In der Unglücksmaschine befanden sich 40 Spieler, Angehörige und Betreuer einer Rugby-Mannschaft, dazu fünf Crewmitglieder. Zwölf Personen starben bereits beim Absturz, fünf überlebten die erste Nacht bei bis zu -40 Grad Celsius nicht. Im Verlauf starben weitere Betroffene – auch durch eine Lawine, die in einer Nacht plötzlich abging.

Überlebender von Flugzeug-Absturz schildert dramatische Details über Kannibalismus

Wie eine 17-Jährige, die als einzige ein Flugzeugunglück in Peru überlebte und tagelang durch den Dschungel streifte, schafften 16 Menschen das schier Unglaubliche: Nach 72 Tagen konnten sie gerettet werden – dank unbändigem Überlebenswillen und Kannibalismus. Als die Vorräte aufgebraucht waren, sahen sich die um ihr Leben kämpfenden Männer gezwungen, ihre verstorbenen Mitreisenden zu essen.

Zum 50. Jahrestag des Dramas in den Anden blickte einer der Überlebenden auf den Überlebenskampf zurück – und bereute nicht, damals ein Tabu zu brechen. „Gewissermaßen waren unsere Freunde die ersten Organspender der Welt. Sie halfen, uns zu ernähren und am Leben zu halten“, sagte Ramon Sabella der britischen Sunday Times.

Anden-Absturz-Überlebender Sabella: Hatten uns an Menschenfleisch gewöhnt

Die Vorstellung, Menschenfleisch zu essen, das mit Glas aus den Körpern herausgeschnitten wurde, sei schrecklich und abstoßend gewesen. „Es war schwer, es in den Mund zu stecken. Aber wir haben uns daran gewöhnt“, fuhr der heute 70-Jährige fort und schilderte weitere dramatische Details: Das Menschenfleisch habe „nach gar nichts“ geschmeckt.

Die Überlebenden hätten einander erlaubt, dass diejenigen gegessen werden durften, die sterben sollten. Anfänglich hätten sie sechs Leichen aus Rücksicht auf überlebende Angehörige nicht angetastet. Als die Not zu groß wurde, hätte sie vier von ihnen dann doch verspeist. Eine ebenfalls unglaubliche Geschichte kann Erwin Tumiri erzählen. Erst überlebte er einen Flugzeug-Absturz, später dann auch ein schweres Bus-Unglück. (mt)